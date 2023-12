Meilleur que la dinde trop cuite du réveillon de Noël ou que les marrons glacés bourratifs de la fin du repas, le délicieux top 10 séries de 20 Minutes est prêt à être dégusté. Un rituel de la fin de l’année qui sent bon le binge-watching, idéal pour vous aider à surmonter la crise de foie du 26 décembre et du 1er janvier. Retour sur une année 2023 riche en séries françaises, en faits divers et en biopics.

En 2023, les fictions françaises sont allées puiser dans des affaires criminelles hors normes. L’extraordinaire D’argent et de Sang, de Xavier Giannoli, décortique l’arnaque gigantesque des quotas carbones, Sambre, de Jean Xavier de Lestrade, revient sur l’affaire Dino Scala qui a violé pendant plus de trente ans une cinquantaine de femmes aux abords de la rivière de la Sambre, Tout pour Agnès s’intéresse à l’affaire Agnelet, Tapie sur Netflix refait le portrait du célèbre homme d’affaires français. Comédies et dramédies ont parsemé les tops de la rédaction : Polar Park, la fiction loufoque signée Gérald Hustache-Mathieu, la sublime Tout va bien, de Camille de Castelnau, le réjouissant En place, de Jean-Pascal Zadi.

Outre-Atlantique, HBO a mis le paquet avec l’extraordinaire série survivaliste The Last of Us, la suite et fin de Succession, la saga familiale grinçante de Jesse Armstrong, la très sexy et controversée The Idol de Sam Levinson. L’année a bien sûr été marquée par l’arrivée de grands cinéastes sur le petit écran. Xavier Dolan et son magnifique La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, Marco Bellocchio et la très saluée Esterno Notte, Cédric Klapisch et sa Salade Grecque, et évidemment, le un peu moins assumé Nicolas Bedos -récemment accusé d’agressions sexuelles et de viols- qui a sorti en toute discrétion Alphonse sur Amazon Prime Video. Place au top 10.

Le top 10 de la rédaction de « 20 Minutes »

1. The Last of Us

2. Succession, saison 4

3. D’argent et de sang

4. La Nuit ou Laurier Gaudreault s’est réveillé

5. Polar Park

6. The Crown

7. Beckham

8. Sex Education, saison 4

9. En place

10. Ted Lasso saison 3 et The Bear ex aequo

Pour compléter le tableau, voici le classement des journalistes du service Culture de 20 Minutes et leurs séries coup de cœur.

Le top 10 de Benjamin Chapon : 1. The Last of Us ; 2. La Diplomate ; 3. Ted Lasso, saison 3 ; 4. Ahsoka, 5. One Piece ; 6. Planète Cunk ; 7. Lessons in Chemistry ; 8. D’argent et de sang ; 9. Succession, saison 4 ; 10. The Resort

Son coup de cœur : The Last of us, sur le pass Warner d’Amazon Prime Video

Il faut parfois se rendre à l’évidence : tout le monde rêve d’une belle apocalypse zombie ; The Last of Us est incontestablement la série de l’année parce qu’elle répond à ce désir inassouvi d’un monde qui touche enfin à sa fin. Cette fois la menace zombie est née d’un champignon-parasite super invasif, mais peu importe, c’est toujours une métaphore d’une revanche de la nature contre les humains. Superproduction aux images et à la mise en scène exceptionnelles, The Last of Us permet de voyager dans un monde de chaos avec, en prime, une histoire déchirante, et une leçon : pour sauver l’humanité, il faut d’abord sauvegarder sa propre humanité. En commençant par prendre soin des gens qu’on aime et de ceux qui en ont besoin. Bon et en plus les zombies sont super cool.

Le top 10 de Fabien Randanne : 1. La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé ; 2. Sambre ; 3. La chute de la maison Usher ; 4. Only Murders in the Building, saison 3 ; 5. Heartstopper, saison 2 ; 6. Polar Park ; 7. Une famille presque normale ; 8. La petite fille sous la neige ; 9. Everything Now ; 10. Master Crimes

Son coup de cœur : La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, sur Canal+

Et si le chef-d’œuvre de Xavier Dolan, néoretraité de la réalisation, n’était pas un film mais cette série ? De mon point de vue, c’est le cas : le format sériel, en cinq épisodes, lui laisse toute latitude pour explorer les thèmes qui lui sont chers (les rancœurs familiales, les non-dits, la difficulté à communiquer, les oppressions, la culpabilité…), creuser la psychologie des personnages et laisser s’épanouir librement ses pulsions esthétiques. Cette adaptation de la pièce de Michel Marc Bouchard reprend les codes du thriller mais, au fur et à mesure, que le brouillard et les mystères se dissipent, révèle tout son caractère tragique. Anne Dorval, une nouvelle fois, est impériale, bouleversante.

Le top 10 de Clio Weickert : 1. Tout va bien ; 2. La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé ; The last of Us ; The Crown, saison 6 ; Icon of french cinema ; Killer Coaster ; Sex Education, saison 4 ; Lupin, saison 2 ; Luxe, la fabrique du rêve ; Filles du feu

Son coup de cœur : Tout va bien, disponible sur Disney+

Rarement une série nous avait fait autant rire que pleurer. Pourtant, le pitch de départ n’a vraiment rien de drôle. Les huit épisodes nous plongent dans le quotidien de la petite Rose, atteinte d’une leucémie et de sa famille écartelée entre fatalisme et espoir. Chacun y va à sa manière pour combattre l’injuste et l’inentendable : une grand-mère (Nicole Garcia) noyée par l’optimisme, une tante (Virginie Efira) dévouée jusqu’à s’y perdre, une mère (Sara Giraudeau) asphyxiée par la tristesse… Et contre toute attente, la créatrice Camille de Castelnau (Le bureau des légendes) parvient à instiller l’humour nécessaire pour entrevoir le drame sous un tout autre jour et pointer avec justesse l’absurdité de la vie. On est aussi frappé par la délicatesse des personnages, leurs pudeurs et leurs silences, aussi doux que déchirants. Allez-y les yeux fermés : « Tout va bien ».

Le top 10 de Laure Beaudonnet : 1. D’argent et de sang ; 2. The Last of Us ; 3. La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé ; 4. Tout va bien ; 5. Succession, saison 4 ; 6. The Idol ; 7. Starstruck, saison 3 ; 8. Sambre ; 9. Irrésistible ; 10. Gen V

Son coup de cœur : D’argent et de sang, disponible sur Canal+

Avec D’argent et de sang, Xavier Giannoli, plutôt habitué du septième art que du petit écran, réussit un impressionnant grand écart entre puissance romanesque et vulgarisation d’une fraude ultra-complexe. Inspirée du livre-enquête éponyme du journaliste de Mediapart Fabrice Arfi, la série raconte comment deux petits arnaqueurs du quartier de Belleville -Fitous (Ramzy Bedia) et Bouli (David Ayala)- sont parvenus à mettre au point « l’arnaque du siècle » avec l’aide d’un trader des beaux quartiers parisiens (Niels Schneider). Dès le générique, la réalisation imprègne l’esprit et déroule une esthétique hypnotique. On assiste à un long-métrage de douze heures porté par des comédiens tous plus incarnés les uns que les autres. D’argent et de sang est certainement la meilleure proposition sérielle française depuis Le Bureau des Légendes. Et de très loin.