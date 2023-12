Enfin une date pour les fans. La série animée Astérix réalisée par Alain Chabat sera diffusée sur la plateforme Netflix au premier semestre 2025, a annoncé samedi l’éditeur du célèbre héros de bande dessinée.

La série sera une adaptation de l’album « Le Combat des chefs », publié en 1966. Netflix avait annoncé cette série dès mars 2021. La date de sortie a été plusieurs fois repoussée, la dernière date annoncée était 2024.

« C’est à Toulouse, au sein du studio TAT, que la série est actuellement produite. Rendez-vous sur les écrans au 1er semestre 2025 », a indiqué la maison d’édition Albert René dans un communiqué.

Astérix a connu un beau succès populaire cette année avec le film Astérix et Obélix : L’Empire du milieu, réalisé par Guillaume Canet. Sorti en février, il a cumulé 4,6 millions d’entrées en France, soit le plus gros succès du cinéma français cette année. En 2002, Astérix et Obélix : mission Cléopâtre, réalisé par Alain Chabat, avait réuni près de 25 millions d’entrées dans le monde.

En librairie, le Gaulois est la vedette incontestée de la bande dessinée. « L’Iris blanc », 40e album sorti fin octobre, a eu besoin de moins d’un mois pour atteindre un million d’exemplaires vendus, et devrait finir sans contestation possible meilleure vente de livres en France en 2023.

Les éditions Albert René fêtent en 2024 le 65e anniversaire d’Astérix par, entre autres, des rééditions augmentées de cinq albums, dont le premier, « Astérix le Gaulois », le 17 janvier.

À Paris, en octobre, l’Atelier des lumières présentera une exposition immersive Astérix, et le musée Grévin dévoilera des statues d’Astérix, Obélix et Idéfix.