MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Universal + et encore Paramount +… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Le calendrier des diffusions en France

Le retour de l’éblouissante « True Detective »

Après cinq ans d’absence, la série d’anthologie True Detective revient sur le Pass Warner (Amazon Prime Video) le 15 janvier. Cette fois, Jodie Foster enfile le costume du détective Liz Danvers aux côtés de Kali Reis, dans le rôle d’Evangeline Navarro. Cette quatrième saison s’installe à Ennis, en Alaska, qui voit tomber la nuit polaire. Dans cette obscurité interminable, huit hommes qui gèrent la station de recherche Tsalal se volatilisent. Que cache cette disparition ? Pendant cette investigation, les deux enquêtrices affrontent « leur passé et les sombres vérités qui se cachent sous la glace de l’Arctique ». Le binôme de détectives, féminin cette fois, s’annonce aussi conflictuel que réjouissant.

« Masters of the Air », le blockbuster de Spielberg

Produite par Steven Spielberg, Tom Hanks et Gary Goetzman, Masters of the Air, sur Apple TV+ le 26 janvier, nous fait revivre l’horreur des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. La série suit les hommes du 100th Bomb Group (« Bloody Hundredth ») et les terribles épreuves qu’ils ont surmontées alors qu’ils bombardent l’Allemagne nazie. Conditions climatiques extrêmes, manque d’oxygène, terreur de combats menés en altitude… Masters of the Air décrit les effets psychologiques et émotionnels de la guerre sur ces soldats. Portée par Austin Butler (Elvis) et Callum Turner (Les Animaux fantastiques), la série est inspirée du livre éponyme de Donald L. Miller. C’est le blockbuster de la rentrée.

« Cristóbal Balenciaga », une plongée dans la Haute Couture

C’est la série glamour à suivre. Créée par LourdesIglesias, Cristóbal Balenciaga plonge dans la vie du créateur de mode énigmatique qui a révolutionné le monde de la mode. La série de Disney +, diffusée le 19 janvier, accompagne la première collection de Haute Couture parisienne de Balenciaga en 1937. A Paris, capitale de la mode où Chanel, Dior et Givenchy sont les références en matière de Haute Couture, il rencontre un succès bien plus important que dans son pays natal. Rapidement, il va définir son style et devenir l’un des plus grands créateurs de mode de tous les temps. La série espagnole accueille des talents français : Anouk Grinberg dans le rôle de Coco Chanel ; Gabrielle Lazure incarne Carmel Snow, rédactrice de mode au magazine Harper’s Bazaar ; Patrice Thibaud interprète Christian Dior et Nine d’Urso offre ses traits au mannequin Colette.

1er janvier

Double piège, sur Netflix

La croisière s’amuse, l’intégrale, sur Paramount +

2 janvier

Dark Winds, sur Polar +

4 janvier

Les frères Sun, sur Netflix

Riverdale, saison 6, sur Warner TV (via Amazon Prime Video)

5 janvier

James May : Our Man in India, série documentaire, sur Amazon Prime Video

La créature de Kyongsong, partie II sur Netflix

7 janvier

The Lazarus Project, saison 2, sur OCS

Alert, sur Téva

8 janvier

Without Sin, sur Canal+

Alaska: La ruée vers l'or, saison 14, sur Discovery Channel

10 janvier

Break Point, saison 2, série documentaire sur Netflix

Marianne, saison 2, sur France 2

15 janvier

True Detective : Night Country, saison 4, sur le Pass Warner d’Amazon Prime Video

18 janvier

Drag Den with Manila Luzon, saison 2, sur Amazon Prime Video

Angelyne, minisérie, sur OCS

19 janvier

Cristóbal Balenciaga, sur Disney+

Merci Internet, série documentaire, sur Amazon Prime Video

Hazbin Hotel, meta sur Amazon Prime Video

20 janvier

The Woman in the Wall, sur Paramount +

22 janvier

D’argent et de Sang, deuxième partie, sur Canal+

23 janvier

Spencer Sisters : Detectives agency, sur le pass Warner

24 janvier

Six Nations : Au contact, série documentaire sur Netflix

25 janvier

Sexy Beast, sur Paramount +

Griselda, sur Netflix

26 janvier

Masters of the Air, sur AppleTV +

Expats, sur Amzon Prime Video