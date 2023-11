Attendue depuis longtemps, la téléréalité tirée de la série à succès sud-coréenne Squid Game a débarqué ce mercredi sur Netflix. Plus de 400 joueurs anglophones bien réels participent à Squid Game : Le défi dans l’espoir de rafler la mise de 4,56 millions de dollars. Tout ou presque rappelle la série d’origine signée Hwang Dong-hyeok, mais pas de panique, personne ne meurt dans ce programme télévisé.

Mêmes décors, mêmes dortoirs, mêmes costumes… La scène d’ouverture de « Un, deux, trois, soleil » avec une poupée géante qui compte face au mur avant de se retourner est reprise quasi à l’identique. A la seule différence près que l’éliminé n’est pas mitraillé, une tâche noire de peinture apparaît sur son tee-shirt, c’est plus humain.

Squid Game IRL



Squid Game IRL



Les 5 premiers épisodes de Squid Game : Le défi, la télé-réalité inspirée des challenges de la série, c'est DISPO ! pic.twitter.com/MAqSSqk8Kv — Netflix France (@NetflixFR) November 22, 2023



« Au fil des défis inspirés par la série originale (et de quelques surprises), les stratégies, les alliances et le caractère de chaque participant seront mis à rude épreuve au fur et à mesure que les concurrents seront éliminés », explique le communiqué de presse de Netflix. Le nom du vainqueur sera dévoilé à l’issue des dix épisodes. Pour l’heure, seuls les cinq premiers ont été mis en ligne. La deuxième partie composée de quatre épisodes arrivera le 29 novembre prochain et l’épisode finale le 6 décembre.

Un soft power efficace

Les séries coréennes ont la cote sur les plateformes de streaming. Il faut dire que le succès surprise de Squid Game en 2021 -vue par 111 millions de foyers abonnés en dix-sept jours- a donné des idées à Netflix qui n’a pas attendu bien longtemps pour commander une deuxième saison ainsi que cette téléréalité inspirée de l’œuvre originale. En avril dernier, la plateforme est montée d’un cran, annonçant qu’elle allait investir 2,5 milliards de dollars (soit 2,3 milliards d’euros) dans le pays, afin d’y produire des fictions sur une durée de quatre ans.

Netflix n’est pas la seule plateforme à miser sur la Corée du Sud. Les K-drama, séries romantiques sud-coréennes, font de plus en plus d’adeptes en France, note un article du Monde. « Globalement, le visionnage de comédies romantiques coréennes (dont 90 % se font en dehors de leur pays d’origine) a été multiplié par plus de trois entre 2018 et 2022 », indique Netflix pour cet article du Monde. Récemment, on a vu arriver Bargain, le prix à payer, sur Paramount +, Riche, sinon rien ou Crazy Love sur Disney+. Après la K-pop et le cinéma, les séries s’offrent comme un nouvel outil efficace du soft power sud-coréen.