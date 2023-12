MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Universal + et encore Paramount +… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

« Icon of French Cinema », le come-back de Judith Godrèche

Ecrite, réalisée et jouée par Judith Godrèche, c’est une drôle de mini-série qui débarque sur Arte le 28 décembre. Une autofiction dans laquelle l’actrice raconte son grand retour en France après de longues années passées outre-Atlantique en Californie. Ou plutôt ses déboires… Avec une autodérision décapante, elle y interroge la place des actrices dans l’industrie du cinéma, dénoue les fils de sa propre histoire et son rapport complexe à la caméra. Un rôle sur-mesure pour une Judith Godrèche émouvante et complètement barrée.

« Pax Massilia », les flics de Marseille

Des flics de choc au bord de la légalité dans leur lutte contre le trafic de stupéfiants à Marseille. Avec Pax Massilia, mini série de six épisodes diffusée sur Netflix à partir du 6 décembre, Olivier Marchal (Braquo, 36 Quai des Orfèvres) retrouve son terrain de jeu de prédilection : la police. L’ancien de la PJ devenu acteur puis réalisateur emmène ses spectateurs dans une fiction d’action où flics et voyous se côtoient. « C’est Marseille, c’est comme ça que se passe », explique d’emblée le policier Benamar (Tewfik Jallab) à Alice Vidal (Jeanne Goursaud) une nouvelle venue dans l’équipe. Prometteur.

« Berlin », la petite sœur de « La Casa de Papel »

La Casa de Papel a son spin-off. La nouvelle série de Netflix se concentre sur Berlin, comme son titre l’indique, avant son arrivée dans le groupe de criminels qui braquait dans la saison 1 la Monnaie royale d’Espagne. Pedro Alonso prête à nouveau ses traits au personnage emblématique de cette fiction, qui comptera huit épisodes. Il faut s’attendre à une œuvre « beaucoup plus lumineuse, vitale et ludique » que La Casa de Papel, ont annoncé les créateurs de la série, selon Télé Loisirs. Un nouveau succès est à attendre.

Le calendrier des diffusions en France

1er décembre

Mère indigne, sur France TV Slash

Tout pour Agnès, sur Paramount +

Sweet home, saison 2, sur Netflix

3 décembre

Reindeer Mafia, sur Polar +

Love me, saison 2, sur Paramount +

6 décembre

Pax Massilia, sur Netflix

Pandore, sur Polar +

John Lennon : un homicide sans procès, série documentaire sur AppleTV +

Wolf, sur Paramount +

7 décembre

Ma vie avec les Walter Boys, sur Netflix

Je déteste Noël, saison 2, sur Netflix

Les émissaires, saison 2, sur Paramount +

10 décembre

Bupkis, sur Paramount +

12 décembre

The ex-wife, sur Paramount +

14 décembre

The Crown, partie 2 (épisodes 5 à 10), sur Netflix

Yu Yu Hakusho, série animée sur Netflix

Everything I know about love, sur Paramount +

15 décembre

Reacher, saison 2, Amazon Prime video

The Lovers, sur Paramount +

Dream on, sur Paramount +

17 décembre

The Killing Kind, mini-série, sur OCS

20 décembre

Percy Jackson et les olympiens, sur Disney+

21 décembre

Obituary, sur Hulu

Dr. Death, saison 2, sur Peacock

22 décembre

Marvel’s What If… ?, saison 2, sur Disney+

La Créature de Kyŏngsŏng, sur Netflix

25 décembre

Star Trek : Prodigy, saison 2, sur Paramount +

Yellowjackets, saison 2, sur Paramount +

26 décembre

Orphan Black : Echoes, sur OCS

28 décembre

La saison du Verseau, sur Arte

Icon of French Cinema, sur Arte

29 décembre

Berlin, sur Netflix