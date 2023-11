« C’est un titre ironique », lâche sans détour Camille de Castelnau (Le bureau des légendes), la créatrice de la série Tout va bien, diffusée ce mercredi sur Disney+. Car tout ne va clairement pas bien chez les Vasseur. La famille est ébranlée par la leucémie d’une enfant, Rose, et s’installe peu à peu dans le service de réanimation pédiatrique de l’hôpital Robert Debré où chaque membre révèle ses fragilités. Si la maladie tient le rôle principal de cette série chorale, il est aussi question des dysfonctionnements familiaux et des névroses mère-fille. « La crise met en lumière des lignes de fracture », confirme Camille de Castelnau.

Autour de Rose s’organise un trio de femmes puissantes et parfois envahissantes. D’abord la matriarche, Anne (Nicole Garcia), la grand-mère de Rose, une sorte de gourou du développement personnel qui croit dur comme fer que le bonheur se décide. Même devant la leucémie de sa petite-fille, elle s’accroche aux préceptes sur lesquels elle a construit sa petite notoriété d’autrice. Claire (Virginie Efira), la tante de Rose, aussi lucide et terre à terre que sa mère est aveuglée par le déni, devient le mât qui maintient le reste de la famille au risque de vampiriser la détresse de sa sœur, Marion (Sara Giraudeau), la mère de Rose. Ballottée entre ces deux femmes, Marion traverse la plus terrible épreuve qu’une mère puisse endurer et se dissout peu à peu dans le chagrin. Pour oublier son quotidien, elle met sa vie sur pause et trouve secrètement refuge auprès de Louis (Mehdi Nebbou), un clown pour enfants malades.

Des portraits de mères

Entre les couloirs asphyxiants de l’hôpital, des visages de mères s’expriment. « Souvent les personnages de mère, c’est soit la mère parfaite, soit Médée, la mère infanticide. En réalité, la maternité, c’est un territoire riche et complexe qu’on n’a pas fini d’explorer, souligne Camille de Castelnau. Et dans les séries, on ne l’explore pas beaucoup. Être mère, c’est aussi renoncer ». A travers cette maxime, « tout va bien », des dyades mères-filles se dessinent, s’opposent, s’aimantent, se brisent. On observe surtout des névroses se transmettre malgré elles de génération en génération.

L’angoisse d’Anne qui refuse de regarder le malheur en face contamine Claire dont la lucidité frise le pessimisme. « Anne est une mère encombrante, qui expose tellement ses désirs, qui veut tellement être au centre qu’elle peut en devenir difficile », décrit Nicole Garcia. « Claire a une réaction épidermique à sa mère, sourit Virginie Efira. Elle traverse l’expérience la plus douloureuse qui soit, la maladie d’un enfant, et sa mère continue de performer l’idée que ça va aller ».

Pour Sara Giraudeau, « dans le personnage d’Anne, il y a une mère qui se sent responsable, une volonté d’emprise ». « Claire n’a pas d’enfant mais elle a besoin de s’occuper des autres. Marion, entre ces deux femmes très invasives, a pris plus de distance », poursuit la comédienne. Anne et Claire se regardent en miroir, se jugent et s’insupportent. Pourtant, il s’agit de la même angoisse : celle de voir souffrir leurs proches. Et au milieu, Marion s’évapore. Plus l’état de sa fille se dégrade, plus elle affine ses stratégies d’évitement.

Un humour corrosif

La question de la maternité traverse la série de bout en bout. Même en n’ayant pas choisi d’enfanter, Claire multiplie les rôles de mère. Elle est une belle-mère pour la fille de son compagnon, Antonio, avec qui elle peine à tisser un lien. Elle materne sa sœur Marion pour adoucir son quotidien, au point de prendre la place de mère de substitution pour Rose. « Il y a un instinct maternel, même chez celles qui n’ont pas d’enfant », note Sara Giraudeau. Claire prend à sa charge la peine de ses proches. Elle est finalement aussi omniprésente que sa propre mère à qui elle reproche de capter toute la lumière.

Face à l’inconcevable, la mort probable d’un enfant, les névroses se libèrent. La discrétion pudique de Marion devient une dissolution, la fiabilité de Claire se transforme en intrusion et l’optimisme d’Anne évolue en pensée magique. Tout va bien brosse le portrait d’une famille matriarcale où le drame est infiltré par un humour corrosif qui rappelle celui de Fleabag de Phoebe Waller-Bridge. « Que celui qui n’a jamais ri à un enterrement lève la main », insiste Camille de Castelnau. La série retranscrit bien cette idée. On rit encore plus fort dans les moments de tragédie, surtout si ce n’est pas tout à fait admis socialement.