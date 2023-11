Bienvenue à Mouthe, village du Doubs réputé pour être le plus froid de France, où un célèbre auteur de polars se met en tête de résoudre une série de meurtres. La série signée Gérald Hustache-Mathieu (Poupoupidou, 2011), diffusée sur Arte à partir de ce jeudi, s’offre un duo loufoque composé d’un écrivain fantasque, David Rousseau (Jean-Paul Rouve), et d’un gendarme un peu perdu, l’adjudant Louveteau (Guillaume Gouix).

Au programme de Polar Park, une enquête déjantée, des moines étranges, des énigmes et un élixir qui rend plus intelligent. Pour l’occasion, Jean-Paul Rouve revient sur son personnage et son retour à Mouthe.

Qu’est-ce qui vous a pris de revenir à Mouthe, comme le dit votre personnage au début du premier épisode ?

Il faut le demander à Gérald [Hustache-Mathieu] ! Au début je pense qu’il ne voulait pas tourner là-bas. Il voulait un peu de montagne donc il était allé voir un peu plus haut. Il m’appelait, il était en repérage et il me disait : « Je reviens toujours à Mouthe ». Il voulait retourner dans la région, ça le touchait, il avait envie de ça. Donc, on est reparti pour trois mois à Mouthe.

Qu’est-ce que ça fait de se remettre dans la peau de David Rousseau ?

C’est très facile, déjà parce qu’avec Gérald on ne s’est pas lâchés depuis l’époque. On est restés amis, on s’appelait régulièrement pour parler de nos projets. Et puis ce personnage, j’ai l’impression de le connaître, donc c’est très amusant. Quand c’est un personnage que vous avez déjà interprété et que vous aimez bien, c’est déjà plus facile. Et puis ce sont les mêmes codes, notre rapport est le même, tout cela est très plaisant à retrouver.

Votre personnage est à nouveau en panne d’inspiration et on a l’impression qu’il est meilleur détective qu’écrivain. Quel regard portez-vous sur cela ?

Entre Poupoupidou et la série, c’est comme deux mondes parallèles. Ce n’est pas une suite. D’ailleurs, [Gérald Hustache-Mathieu] en joue sur le nom des personnages. On y retrouve cet écrivain à succès, qui n’est pas un loser, il est reconnu même dans la rue. On voit qu’il est passé à la télé, il est invité dans les écoles pour discuter avec les enfants… Il a écrit beaucoup de romans policiers, il a un côté actif à la Simenon. Et là, il est en manque d’inspiration. Il part pour une histoire personnelle mais comme pour n’importe quel écrivain, quoiqu’il vive, il a toujours en tête : « tiens, est-ce que ça pourrait me servir pour mon métier ? » Evidemment, comme il y a une enquête, il se demande s’il y a quelque chose. Et puis tous ces écrivains, comme James Ellroy, sont très pointus sur les histoires de flics. Ce sont de bons enquêteurs parce qu’ils ont de l’imagination et un raisonnement un peu comme les flics.

Au-delà de l’intrigue policière, « Polar Park » est-elle au fond une métaphore de la création ?

Complètement. C’est Gérald, ça ! Et c’est ce qui m’intéresse. Je peux aimer une série où on me raconte une histoire policière, où à la fin on arrête le méchant. Ça peut être super mais je me dis que c’est mieux quand il y a quelque chose en plus. Quand vous voyez Seven [de David Fincher], ça raconte d’autres choses. La force de Gérald, c’est que le fil de l’intrigue policière est tenu, c’est intéressant et on veut savoir qui c’est. Il faut faire attention à l’équilibre, parce qu’on peut se détacher et ne plus avoir d’intérêt pour l’intrigue. Et si on le perd, c’est fini. Il faut garder les deux et il est assez fort pour ça. On retrouvait cet équilibre dans Poupoupidou.

La scène où vous jouez aux marionnettes avec une petite fille est particulièrement touchante. La petite fille est extrêmement juste, comment avez-vous travaillé ?

Avec deux caméras : une tout le temps sur la petite et l’autre sur moi. On part en impro, on parle. Pendant la prise, Gérald suggère de dire telle chose ou lui propose de me montrer un dessin. Et on tourne, on tourne… On essaye de lui voler un peu les choses pour que ce soit le plus juste possible. Parce que si elle apprend seulement son texte et le dit, en général c’est faux. On a même changé des choses. Au début les poupées représentaient autre chose et la petite ne comprenait pas, elle n’avait pas la référence. Il faut s’adapter à l’enfant.

Dans l’un des décors on aperçoit le portrait de Marilyn Monroe par Andy Warhol. C’est un clin d’œil au film ?

Oui ! Poupoupidou était sur Marilyn Monroe. Et j’ai la chambre avec le numéro 5, comme le Chanel N° 5. Gérald met des références tout le temps dans ses films et la série. Et je peux même vous dire, sans spoiler, qu’il y a des indices dès le générique. Tout est référencé, rien n’est laissé au hasard. Vous regardez un tableau, un décor… Ce n’est jamais gratuit ou esthétique, c’est toujours utile pour la série.

Même le premier plan fait penser à « Twin Peaks » avec votre arrivée…

Exactement. Pour l’enquête, pour comprendre, si on connaît tous les indices on peut connaître le meurtrier avant tout le monde. Mais il faut les comprendre !

Qu’est-ce que cela change d’interpréter un personnage pour une série, y a-t-il une différence avec un film ?

C’est pareil. Un film, vous le tournez en huit semaines et là, en trois mois. Vous avez plus de scène mais il n’y a pas de différence pour le travail d’acteur.

Et les conditions de tournage, le froid et la neige ?

On l’avait déjà fait donc on savait dans quel monde on allait. On a eu quelques nuits un peu compliquées où il faisait vraiment froid. Une fois, lors d’un tournage dans une bagnole, on a eu une tempête de neige. C’était un peu relou mais ça allait.

Travaille-t-on plus vite quand on retrouve la même équipe ?

Bien sûr. C’est la même personne au son, le même cadreur, le même chef opérateur… On avait l’impression de s’être arrêté hier donc on a retrouvé les automatismes. Et Gérald n’a pas changé, il embarque son équipe de la même façon. On tourne à peu près au même endroit, on a les mêmes références… Le premier assistant est aussi celui de mes films, c’est un peu familial.

Vous seriez prêt pour une suite ?

De la série ? Bien sûr ! Avec Gérald il y a une qualité d’écriture. Le jour où il m’enverra une autre série ou une saison, je sais que ce sera bien. Et puis j’adore ce mec, il m’amuse tellement !