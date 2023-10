MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Universal + et encore Paramount +… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

« Polar Park », un polar déjanté dans le grand froid

Bienvenue à Mouthe, village du Doubs réputé pour être le plus froid de France. David Rousseau, romancier de polar en panne d’inspiration, débarque dans ce patelin glacé où sa mère a passé une retraite dans un monastère. Il rate de peu un moine qui avait des révélations à lui faire au sujet de sa mère. A peine arrivé, « coup de bol », plusieurs mises en scène meurtrières laissent penser à la présence d’un tueur en série. David Rousseau se met en tête d’aider à résoudre l’enquête menée par l’adjudant Louvetot et s’incruste sur les scènes de crime. La mini-série signée Gérald Hustache Mathieu (Poupoupidou, 2011) réunit à nouveau le duo Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouix pour une enquête déjantée et truffée d’humour. Sur Arte, le 2 novembre.

« Tout va bien », une histoire de famille secouée par le cancer

Comment une famille se réorganise-t-elle face à la maladie d’une petite fille de 8 ans ? Sorte de La guerre est déclarée de Valérie Donzelli version série, Tout va bien, créée par Camille de Castelnau (coscénariste du Bureau des légendes), suit les membres de la famille Vasseur, tous plus névrosés les uns que les autres, qui doivent accompagner Rose, atteinte d’une forme rare de leucémie. On est plutôt habitués à suivre des romances dans les couloirs de l’hôpital (Grey’s anatomy, Urgences…) qu’à entrer dans les services de réanimation pédiatriques dans le monde des séries. Mais Tout va bien trouve le ton juste entre drame et comédie. On a plaisir à plonger dans les relations compliquées entre Claire (Virginie Efira), sa mère Anne (Nicole Garcia), autrice-gourou du bien-être, et sa sœur Marion (Sara Giraudeau). A retrouver le 15 novembre sur Disney+.

« Sambre », la fiction inspirée du violeur de la Sambre

Jean-Xavier de Lestrade retrace plus de trente ans d’histoire de la Sambre, la rivière franco-belge qui a été le théâtre d’une cinquantaine de viols entre les années 1980 et 2018. Pendant toutes ces années, un violeur en série, nommé Enzo Salina dans la série, a agressé des jeunes femmes, toujours selon le même mode opératoire. Il attaque les femmes à l’aube, les attrape par-derrière à l’aide d’une cordelette, et les contraint avec un couteau. Comment a-t-il pu sévir pendant si longtemps sans jamais être attrapé ? Librement adaptée du livre signé Alice Géraud, la série diffusée sur France 2 à partir du 13 novembre, tente de répondre à cette question, adoptant tour à tour le point de vue d’une victime (Alix Poisson), du violeur, très intégré socialement, des enquêteurs de la gendarmerie, d’une jeune magistrate, d’une maire et, enfin, du commandant de PJ spécialisé dans les cold case. Une série passionnante.

« The Crown », clap de fin de la série culte

C’est le moment de dire au revoir à la royauté britannique. The Crown, la série culte de Netflix, revient pour sa sixième et dernière saison. On a terminé la saison précédente avec une lady Diana au bout du rouleau qui divorce de son époux le prince Charles. La prochaine est hantée par l’accident mortel de Diana à Paris. Le prince William tente de reprendre le cours de sa vie à Eton après le décès de sa mère tandis que la monarchie subit les foudres de l’opinion publique. Face au mariage de Charles et Camilla et à la romance de William et Kate, la reine réfléchit à l’avenir de la monarchie. La première partie de la saison arrive sur Netflix le 16 novembre.

Le calendrier des diffusions en France

1er novembre

Black Cake, sur Hulu

2 novembre

Toute la lumière que nous ne pouvons voir, sur Netflix

Onimusha, animé, sur Netflix

3 novembre

Blue Eye Samurai, sur Netflix

Romancero, sur Prime Video

5 novembre

Lawmen : L’histoire de Bass Reeves, sur Paramount +

8 novembre

The Buccaneers, sur AppleTV +

10 novembre

For All Mankind, saison 4, sur AppleTV +

At the Moment, sur Netflix

11 novembre

The Curse, sur Paramount +

14 novembre

Un meurtre au bout du monde, sur FX Networks

Le code du crime, sur Netflix

Suburraeterna, sur Netflix

15 novembre

Tout va bien, sur Disney +

Fast cars : Les rois de l’asphalte, sur Discovery Channel

16 novembre

The Crown, saison 6 (partie 1), sur Netflix

17 novembre

Monarch : Legacy of Monsters, sur AppleTV +

Scott Pilgrim Takes Off, sur Netflix

26 novembre

Follow, sur 13e Rue

Faraway Downs, sur Disney+

28 novembre

A friend of the family, sur OSC

Love like a k-drama, sur Netflix

29 novembre

Echo, sur Disney+

The Artful Dodger, sur Disney+

30 novembre

Chargés à bloc, sur Netflix

Vigin River, saison 5 (partie 2), sur Netflix