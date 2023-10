Le féminisme s’invite derrière les fourneaux. Lessons of Chemistry, adaptée du best-seller éponyme de Bonnie Garmus et diffusée à partir de ce vendredi sur AppleTV +, suit le parcours contrarié d’Elizabeth Zott, interprétée par l’étonnante Brie Larson (Captain Marvel), une chimiste qui peine à se faire une place comme chercheuse à l’université. L’histoire se déroule dans les Etats-Unis des années 1950, au temps d’Eisenhower, où on attend des femmes d’arrêter leur carrière pour devenir mère et de préparer un verre d’alcool à leur mari en rentrant du travail. Le récit n’hésite pas à prendre quelques libertés avec la vérité historique pour servir son propos féministe et parvient à donner une dimension politique à une émission culinaire.

Comment une brillante scientifique comme Elizabeth Zott a-t-elle atterri à la télévision pour faire des bons petits plats ? En découvrant la personnalité de la jeune femme, la question se pose. Asociale, pour ne pas dire antipathique, hautaine et obsédée par la chimie, on peine à l’imaginer accepter de tourner dans une émission de télévision - Dinner at six (Dîner à Six heures)- qui l’assigne à un rôle de femme au foyer. Loin d’accepter de jouer les potiches sur le petit écran, elle enfile sa blouse blanche, ses lunettes, parfois un pantalon (hérésie!) et crée des plats plus succulents les uns que les autres. La perfection d’une recette a tout à voir avec la recherche et l’expérimentation scientifique. Ainsi met-elle ses compétences de chimiste au service du goût et de la gastronomie.

Des sujets tabous

Avant de devenir une célébrité du petit écran, Elizabeth Zott a affronté un monde scientifique sexiste qui n’hésite pas à effacer le nom des femmes des recherches et à voler leurs contributions. Coutumière des violences sexistes et sexuelles, elle s’est créé une carapace en béton. Elizabeth Zott laisserait presque penser qu’on ne peut pas être intelligente et légère à la fois. Incapable d’esquisser le moindre sourire ni de se laisser aller à l’oisiveté, son personnage tombe parfois dans la caricature de la féministe intello aimable comme une porte de prison.

Classique dans sa forme, la série se démarque par son propos. Elle porte à l’écran des sujets tabous bien trop absents du monde de la fiction. Le non-désir d’enfant, le rejet du couple marital, les phobies d’impulsion du post-partum (crainte obsédante de commettre l'irréparable), le très discutable instinct maternel sont abordés à travers ce personnage de savante qui refuse toute forme d’asservissement social. Manque de pot, elle tombe enceinte et doit accueillir seule un nouveau-né avec lequel elle peine à créer un lien.

Un miroir grossissant de notre époque

Eprouvée par les pleurs incessants de sa fille prénommée Mad, en référence à la colère qu’Elizabeth éprouvait à sa naissance, elle avoue à sa voisine, Harriet Slone (Aja Naomi King), fantasmer de lui faire du mal ou de l’abandonner. Une scène importante où Harriet, qui a arrêté ses études d’avocate pour élever seule ses deux enfants, dédramatise ces pensées. Elle lui révèle le secret le mieux gardé de la société : la plupart des mères sont traversées par de telles idées de passage à l’acte. Ouvrir la porte des angoisses du post-partum, qui commencent à être évoquées dans certains essais ou podcast, comme Faites des gosses de Louie Media ou Bliss Stories, est un choix résolument politique. La série jette une lumière crue sur les difficultés rencontrées par de nombreuses mères pendant le quatrième trimestre.

Derrière ses recettes culinaires, Lessons of chemistry se présente comme un miroir grossissant de notre époque. Elle décrit la société patriarcale des années 1950 pour mieux parler des maux de la société d’aujourd’hui. Les tâches ingrates du quotidien reviennent naturellement aux mères qui galèrent à concilier carrière professionnelle et maternité. La société reproduit aveuglément les injustices, incapable de valoriser les tâches attribuées aux femmes, comme la cuisine ou le soin prodigué aux enfants. Le monde de la télévision ne sait apprécier les mérites d’une femme que si elle fait usage de ses atouts physiques. Chaque émission se termine par le même slogan. « Les enfants, mettez la table. Votre mère a besoin d’un moment pour elle-même ». Il mériterait encore d’être scandé dans de nombreux foyers.