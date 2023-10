Killer Coaster, c’est un peu les montagnes russes. On est secoué sans cesse par l’intrigue, on flippe, on se marre. On verse une larmichette même, parfois. La nouvelle série frenchie de Prime Video est un véritable bonbon acidulé, avec un casting impeccable – Audrey Lamy est extraordinaire –, une intrigue policière ultra-prenante et des gags toujours dans le mille. Mais l’autre vraie réussite de cet Ovni audiovisuel, c’est l’univers dans lequel il transporte les spectateurs : une fête foraine. Les trains fantômes, les grands 8 et les baraques à churros, des décors dont raffolent tous les nanars d’horreur, sont, dans Killer Coaster, filmés avec justesse. Sans, jamais, verser dans le cliché.

« Généralement, la fête foraine est cantonnée à une seule séquence, un moment flippant, ou, parfois, un rendez-vous entre deux amoureux, dans les comédies romantiques hollywoodiennes, confie à 20 Minutes Nikola Lange, le réalisateur de Killer Coaster. Nous, nous avions à cœur de montrer la fête foraine sous tous ses aspects. En la montrant le jour, la nuit… » Le réalisateur s’est d’ailleurs inspiré d’un souvenir d’enfance, pour imaginer ce décor. « Dans la petite ville où j’ai grandi, chaque année, une fête foraine s’installait sous mes fenêtres, confie Nikola Lange. Et il arrivait de la traverser, alors que tout était éteint, tout était fermé. C’était une ambiance assez spéciale… J’ai voulu retransmettre ça à l’écran. » Alors, oui, bien sûr, la série n’échappe pas aux scènes horrifiques dans les manèges. « Il fallait les utiliser ces codes-là, note le réalisateur, fou de films de genre. Parfois, on en a joué. Et parfois, on y est allé à fond, au premier degré. »

Les héros de Killer Coaster sont, évidemment « bigger than life »

Cette fête foraine, on la voit, aussi, quand personne n’est sur les autotamponneuses. Quand la machine à barbe à papa est débranchée. On la voit comme un véritable cadre de vie, « à travers ceux qui la connaissent le mieux, les forains », détaille Nikola Lange. Ce sont eux, en effet, qui sont au cœur de l’intrigue de Killer Coaster : dans une fête foraine en déclin, à Palavas-les-Flots, en 1998, trois familles se déchirent autour d’une série d’étranges meurtres, que tente d’élucider une pervenche en mal d’adrénaline. Les forains de Killer Coaster sont tous plus fantasques les uns que les autres. Certains sont plutôt farouches, et même carrément hostiles. Mais ce ne sont jamais des caricatures.

« L’équilibre était difficile à atteindre, parce qu’évidemment, les stéréotypes sont un formidable levier de comédie, explique Nikola Lange. Mais ce que l’on ne voulait surtout pas, c’est être dénigrant envers les forains. Il fallait que ces personnages, qui sont nos héroïnes et nos héros, soient traités avec bienveillance. Même si, bien sûr, ils sont tous bigger than life, et un peu hauts en couleurs ! » Pour bâtir un monde proche de la réalité, l’équipe de Killer Coaster s’est entourée, au Fabrikus World, à Vias-Plage, où la série a été tournée, de véritables forains, qui n’ont pas loupé une miette du tournage. « Je me souviens d’une fois où un personnage dit à un autre "Maintenant, ça suffit, tu rentres à la maison !", raconte Nikola Lange. Un forain m’a tout de suite dit « Non, jamais on ne dirait ça. On dirait "Maintenant, ça suffit, tu rentres au terrain !". Nous, on était preneur de toutes ces remarques, parce qu’on cherchait bien évidemment à être le plus crédible possible. »

Chloé Jouannet, l'une des révélations de Killer Coaster. - Killer Coaster sur primevideo.fr

« J’ai toujours su que personne n’allait se sentir offensé »

Un couple de forains, qui a épaulé l’équipe de Killer Coaster pendant le tournage était même de gros sériephiles, raconte la productrice, Barbara Maubert. « On a pris quelques libertés [dans l’écriture], et ils ont parfaitement compris que c’était pour la fiction, note-t-elle. C’était très agréable. C’est toujours un peu délicat d’intégrer des communautés. Mais ils ont compris ce qu’on voulait faire. Mais j’ai toujours su que personne n’allait se sentir offensé. Nikola [Lange] est un réalisateur qui aime ses personnages. »

Et si les avis des critiques et des spectateurs sur Killer Coaster sont enjoués, ceux des forains, aussi. « Mais n’a pas encore l’avis de Marcel Campion, on attend ! », sourit Nikola Lange. Mais, assure-t-il, « le monde forain est très enthousiaste ». En particulier, « ceux qui ont participé au tournage ont adoré, et ont parfaitement fait la promotion de la série, confie le réalisateur. Ils ont même été pris d’un véritable sentiment d’appartenance à cette série. Et ça, en tant que créateur, je trouve ça extraordinaire. » Serge Rauche, le directeur commercial du parc Fabrikus World, a même l’intention, confie-t-il à 20 Minutes, d’installer devant les manèges des panneaux, indiquant que des scènes de Killer Coaster ont été tournées là. « La série retranscrit bien l’ambiance des fêtes foraines », note-t-il. Avec, bien sûr, quelques libertés. « Quand on voit que, dans la série, les problèmes sont réglés en enterrant des cadavres ! », ça, c’est de la pure fiction, se marre-t-il.