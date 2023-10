Attention, cet article contient quelques révélations sur l’intrigue de la partie 3 de Lupin. Si vous ne voulez pas être divulgâché.e, ne lisez pas plus loin.

A la fin du résumé de quelques minutes des parties 1 et 2, on est déjà épuisé. La troisième partie (mais deuxième saison) de la série Lupin est disponible sur Netflix. Et si vous avez un peu oublié où en était Assane Diop, le personnage joué par Omar Sy, à la fin de la partie 2, vous risquez d’avoir un peu le tournis.

Parti se cacher après un coup d’éclat où il révéla son identité (pour confondre un vilain méchant), Assane Diop ne reste pas longtemps inactif. Les deux premiers épisodes de cette nouvelle livraison de la série à succès racontent un braquage insensé aux faux airs de La Casa de Papel, autre carton d’origine européenne certifiée de la plateforme.

Bien sûr, le braquage est une réussite pour notre Lupin-like mais l’essentiel est ailleurs. Ce casse de haut vol est l’occasion de plonger dans un nouveau recoin du passé du personnage d’Assane. Après l’histoire du père, c’est celle de la mère qui va animer ces sept épisodes.

Les bases

Succès post-confinement, Lupin a autant agacé qu’enthousiasmé avec ses deux premières parties. Cette troisième ne modifie en rien l’essence de la série. Des scènes de braquage rocambolesques, de l’action ultra-stylisée, des révélations maniérées… Lupin va vite et ne s’embarrasse pas beaucoup de la plausibilité ou de la logique des coups d’éclat de son héros qui, même en grand péril, a toujours deux coups d’avance.

George Kay, créateur de Lupin, ne s’en excuse absolument pas et assume tout : « C’est un programme familial destiné à un large public international. On a donc des obligations, il faut être amusant, surprenant, que l’intrigue soit haletante. » De même, le producteur ne se cache pas de vouloir creuser un sillon déjà éprouvé avec cette partie 3 : « On a approfondi certains personnages, - comme la femme et le fils d’Assane, les policiers… - mais le fonctionnement du show reste le même. On approfondit aussi le passé d’Assane, on découvre des choses petit à petit. »

Un discours « détourné » sur le racisme « sous-jacent »

Pourtant, Lupin a les qualités de ses défauts. Divertissant, certes, mais pas seulement. Si la question du racisme était déjà présente dans la série, elle se pose de manière plus évidente avec un Assane Diop qui ne peut plus passer inaperçu seulement en se déguisant en livreur ou agent d’entretien. D’un discours sur les invisibles de notre société, Lupin glisse vers une réflexion sur la perception des personnes racisées dans l’espace public.

Bien sûr, tout cela est caché sous des tonnes de scènes d’action et de bons sentiments. « Une série où un personnage inspiré d’Arsène Lupin est noir, c’est déjà une série avec un propos sur le racisme, pour George Kay. Mais l’important, c’est que la série soit divertissante, amusante et rythmée. Si on avait fait un documentaire sur le racisme, même avec quelqu’un de connu comme Omar Sy, ça n’aurait pas eu le même impact. Là, on dénonce le racisme de manière détournée. »

Ici, et là-bas, c’est Paris

La série s’autorise aussi un passage en banlieue parisienne, perçue comme une zone dangereuse mais où des destins se jouent. Encore le discours social est caché sous des archétypes des séries d’action. « Paris est un des personnages de la série, on ne peut pas se passer d’elle, explique George Kay qui assume la place du marketing dans Lupin. Une série comme Lupin vise une audience mondiale, donc c’est important d’avoir un Paris facile à reconnaître avec des lieux emblématiques comme le Louvre, la place Vendôme… Mais on a aussi fait le choix de montrer tout Paris et donc aussi la banlieue. »

Et grâce, notamment, à ces passages par-delà le périphérique, Lupin reste un Robin des bois contemporain. « Assane porte un message de revanche sociale, c’est ça qui l’anime et dans cette saison, comme il est désormais à visage découvert, il est soutenu dans son combat par le public. C’est un défi pour lui parce qu’il ne peut plus se cacher de la même manière. Et aussi parce que ses responsabilités sont plus grandes. »

Lupin court toujours

Egoïste et frimeur, menteur névrotique et charmeur perspicace, Assane Diop est plus agaçant qu’attachant, comme la série qui raconte son histoire. Quand, pour échapper à la prison, il fait croire à sa femme et son fils qu’il est mort, quand il trahit ses seuls amis sur une intuition, quand il fait croire que l’argent et la célébrité ne comptent pas pour lui, le Lupin version XXIe siècle est un homme de son temps, uniquement tourné exclusivement vers la réalisation de ses ambitions.

Si le personnage connaît une rédemption en fin de saison, la série reste sur son mantra jusqu’au bout : divertir avant tout. Mais l’une et l’autre restent en bonne santé à la fin de cette partie 3, laissant (même en prison) la porte ouverte à une suite. « Nous avons beaucoup d’idée mais je ne peux pas en parler, explique George Kay. Mais oui, bien sûr, la fin est ouverte et appelle à de nouvelles saisons. Personne n’arrête Lupin ! »