MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Universal + et encore Paramount +… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

« D’argent et de Sang », une série sur le casse du siècle

Comment des petits arnaqueurs de Belleville ont-ils réussi à voler plusieurs milliards d’euros à l’Etat français ? La série D’argent et de sang, tirée de l’enquête éponyme du journaliste de Mediapart Fabrice Arfi, plonge dans la plus grande arnaque des années 2000 : la fraude à la TVA sur les quotas carbone. Xavier Giannoli s’offre un casting de rêve – Vincent Lindon, Ramzi Bedia, Niels Schneider, Judith Chemla – pour décortiquer une escroquerie aussi démesurée que romanesque. La première partie de six épisodes sera diffusée à partir du 16 octobre sur Canal+. L’occasion de découvrir l’une des séries françaises les plus réussies de ces dix dernières années.

« Lupin », le retour du voleur le plus recherché

La très attendue troisième partie (et deuxième saison) de Lupin arrive sur Netflix le 5 octobre. Désormais fugitif, Assane souffre de vivre loin de son fils et de son « ex », Claire, campée par Ludivine Sagnier. Il revient à Paris pour leur proposer de démarrer une autre vie ailleurs, mais rien ne se passe comme prévu. Le gentleman cambrioleur est bien parti pour reprendre du service avec une mission périlleuse. On peut s’attendre à du suspense et de l’action.

« Fellow Travelers », une romance gay à l’ère du maccarthysme

Fellow Travelers, adaptée du roman éponyme de Thomas Mallon, raconte la relation amoureuse entre Hawkins Fuller, un fonctionnaire d’Etat, et Tim Laughlin, un jeune idéaliste et croyant. Cette romance naît sur fond de maccarthysme, une période particulièrement sombre au cours de laquelle le sénateur Joseph McCarthy et son conseiller principal Roy Cohn partent en chasse contre les communistes et ceux qu’ils qualifient de « déviants sexuels ». On retrouvera Jonathan Bailey, connu pour avoir interprété le Vicomte Anthony dans La Chronique des Bridgerton, et Matt Bomer, qu’on a vu notamment dans American Horror Story. Prometteur.

Le calendrier des diffusions en France

5 octobre

Bargain, sur Paramount +

Everything Now, sur Netflix

Sous contrôle, sur Arte

En terrasse, sur Prime Video

6 octobre

A million little things, sur Paramount +

9 octobre

Cannes Police Criminelle, sur TF1

Frasier, sur Paramount +

12 octobre

LT 21, sur OCS

La chute de la maison Usher, sur Netflix

13 octobre

Lessons in Chemistry, sur Apple TV+

Chair de poule, sur Disney+

Tout le monde aime les diamants, sur Prime Video

14 octobre

Your Honor, saison 2, sur Paramount +

15 octobre

Slip, sur OCS

19 octobre

Les incandescentes, sur Paramount +

Bodies, sur Netflix

20 octobre

Upload, saison 3, sur Prime Video

Big Mouth, saison 7, sur Netflix

Elite, saison 7, sur Netflix

24 octobre

The Winter King, sur OCS

La ligue des justiciers, sur Netflix

26 octobre

Waco, sur Paramount +

27 octobre

Le Poltergeist d’Enfield, série documentaire sur AppleTV +

29 octobre

Fellow Travelers, sur Showtime