C’est une grande première ! Alexandra Lamy, sa sœur Audrey et fille Chloé Jouannet se retrouvent pour la première fois ensemble à l’écran pour la réjouissante série Killer Coaster de Nikola Lange, disponible ce vendredi sur Prime Video. « Qui aurait pu penser que cela arriverait, commente Alexandre Lamy pour 20 Minutes. C’est une chance inouïe. Merci la vie. »

La comédienne incarne « pervenche » (surnom des contractuelles dans les années 1990) qui se rêve enquêtrice tandis qu’un tueur en série sème la terreur dans une fête foraine. Audrey Lamy et Chloé Jouannet lui donnent la réplique dans des personnages de foraines d’abord hostiles à ce personnage fort éloigné de leur milieu.

Un chouette mélange de genres

Leur complicité est l’un des grands atouts de cette série qui tire le meilleur parti d’un décor à la fois magique et inquiétant. « Ce n’est pas qu’une série horrifique, précise Audrey Lamy. Nikola Lange a su mélanger les genres. » Suspense et humour font bon ménage dans cette histoire qui rend hommage aux classiques du « slasher » comme la saga Scream. « J’étais très émue quand on s’est retrouvées toutes les trois ensemble sur le plateau », insiste Chloé Jouannet.

Alex Lutz en policier est tout aussi à l’aise qu’elles sur cette série riche en rebondissements autour de personnages bien croqués. « J’adorerais qu’on remette le couvert pour une saison deux car cette expérience a démontré que nous fonctionnons bien ensemble tant professionnellement que personnellement », confie Alexandra Lamy. A la fin de Killer Coaster, on se dit qu'on serait tout à fait partants pour un nouveau tour de grand 8 avec ce trio de drôles de dames talentueuses.