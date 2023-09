Il est temps de faire ses adieux aux lycéens de Moordale. Ce jeudi, Netflix met en ligne la 4e et dernière saison de Sex Education, qui depuis 2019 suit Otis Milburn et ses camarades dans l’exploration de l’infini des possibles des sexualités et de l’amour. Une série inclusive et particulièrement addictive qui au fil des saisons a abordé de nombreux sujets : la masturbation, le consentement, les agressions sexuelles, l’homophobie ou encore l’affirmation de soi.

Sex Education, c’est aussi un entrelacement d’histoires entre les nombreux personnages de la série, des passions amoureuses ou amicales, des ruptures ou des réconciliations : Otis et son crush pour Maeve, puis Ruby, puis de nouveau Maeve… Il y a aussi Eric et Adam, Jean et Jakob, Jackson et Cal… Où nous avait laissés la saison 3 il y a deux ans ? 20 Minutes vous propose un petit rafraîchissement de mémoire avant de s’attaquer au grand final.

De Moordale à Cavendish

Commençons par le lycée Moordale, baptisé la « Sex school » pour le plus grand malheur de l’ancienne proviseure tyrannique Hope Haddon (Jemima Kirke). Lors d’un happening retentissant en fin de saison dernière, les élèves avaient clamé leur amour pour leur école (et le sexe) et dénoncé les pratiques de la directrice. Résultat ? Une libération pour les lycéens mais aussi la fermeture pour Moordale, revendue à des promoteurs. Comme le révèle le synopsis de la saison 4, la série se clôturera au sein d’un nouvel établissement : Cavendish. Une nouvelle école qui devrait apporter son lot de surprises. « Cavendish réserve un choc culturel aux anciens de Moordale qui se croyaient progressistes et découvrent un lycée véritablement avant-gardiste », précise Netflix.

Otis sortira-t-il une bonne fois pour toutes avec Maeve ?

Pour Otis (Asa Butterfield), la saison 3, c’était un peu l’ascenseur émotionnel. On l’avait d’abord retrouvé dans le lit de Ruby (Mimi Keene), LA fille populaire du lycée. Une liaison dissimulée dans un premier temps, puis finalement assumée dans les couloirs de Moordale. Une idylle à laquelle Otis avait finalement décidé de mettre un terme – malgré les sentiments de Ruby (et son fameux « je t’aime ») –, encore et toujours éperdu d’amour pour Maeve (Emma Mackey), évidemment. Et oui, ça fait trois saisons que ça traîne cette histoire. Otis et Maeve s’étaient même embrassés (enfin !) et avoué leurs sentiments. Mais pas de bol pour le lycéen, la brillante Maeve a été acceptée dans une prestigieuse école aux Etats-Unis, freinant une fois encore une éventuelle relation. La saison 4 nous offrira-t-elle toutefois un nouveau rebondissement et un happy end ?

Une nouvelle vie pour Jean

Dans la famille Milburn, on demande la mère, Jean (Gillian Anderson), aussi torturée que son fils. Après de nombreuses relations éphémères, la sexologue s’était finalement mise en couple avec Jakob (Mikael Persbrandt), le père d’Ola (Patricia Allison), une ex d’Otis. Vous suivez ? Bref, après des hauts et des bas et une thérapie de couple, Jean attendait un enfant de Jakob, qui lui avait demandé un test de paternité au regard des infidélités de sa compagne. La dernière saison s’achevait sur la naissance de sa petite fille et sur la stupéfaction de Jean face aux résultats du test… Les huit derniers épisodes devraient nous éclairer sur ce point et dévoiler la nouvelle vie de famille de Jean.

Les amours d’Eric et Adam

Entre Eric (Ncuti Gatwa), le meilleur ami d’Otis, et Adam (Connor Swindells), la vie est loin d’être un long fleuve tranquille. Rejetant son homosexualité, Adam a longtemps maltraité Eric, son amant, avant de finalement assumer ses sentiments. Trop tard ? Car entre temps, Eric, lui, s’est épanoui, notamment au détour d’une rencontre au Nigeria où il a rencontré Oba, un photographe, qui l’a embrassé dans une boite de nuit gay. La saison 3 s’achevait sur la rupture entre les deux lycéens, à l’initiative d’Eric. Une séparation définitive ?

Et qu’en sera-t-il de Viv (Chinenye Ezeudu), Cal (Dua Saleh), Aimee (Aimee Lou Wood) ou encore Jackson (Kedar Williams-Stirling) ? Netflix donne de leurs nouvelles de façon très évasive. « Viv est désarçonnée par l’absence de compétition de cet établissement [Cavendish] dirigé par les lycéens eux-mêmes, tandis que Jackson s’efforce de se remettre après sa rupture avec Cal. Aimee s’essaie à quelque chose de nouveau en prenant des cours de dessin comme enseignement de spécialité pour le bac, et Adam se demande s’il est vraiment taillé pour faire des études classiques », est-il écrit dans le synopsis. Rien de très croustillant au premier abord, en espérant que cette dernière saison se termine tout de même par un beau feu d’artifice émotionnel !