On ne va pas se mentir, un été sans une saga familiale digne de ce nom n’a pas vraiment de saveurs. Cette fois, c’est Prime Video qui offre dès le 4 août une série estivale, Les Fleurs sauvages, inspirée du premier roman à succès d’Holly Ringland. Alice Hart, une fillette de 9 ans, tente de se reconstruire dans la ferme horticole de Thornfield tenue par sa grand-mère, June Hart (Sigourney Weaver), après la mort de ses parents dans l’incendie -criminel ?- de sa maison. Secrets enfouis et drames familiaux alimentent une fiction de sept épisodes qui explore les relations complexes de plusieurs générations de femmes. Trois raisons de se ruer sur cette pépite qui rappelle Big Little Lies. Normal, elle partage avec elle les mêmes producteurs, également derrière Nine Perfect Strangers et Anatomie d’un scandale.

Un premier rôle marquant de Sigourney Weaver dans une série

Jusqu’ici, Sigourney Weaver, connue pour ses rôles cultes dans Alien et Avatar, nous avait plutôt habitués à des grosses productions hollywoodiennes, ne cachant pas son penchant pour la science-fiction. La découvrir dans un drame familial à taille humaine pour le petit écran est pour le moins surprenant. Mis à part des apparitions mineures à la télévision -dont le clin d’œil dans Dix pour cent-, elle était plutôt absente du monde des séries. Dans Les Fleurs sauvages, la star s’offre un rôle à sa mesure sous les traits de June Hart, grand-mère de la petite Alice et matriarche d’un refuge pour victimes de violences conjugales. Aux côtés de sa compagne Twig, elle apprend maladroitement à la fillette à se reconstruire au contact de femmes au parcours cabossé et à décoder le langage des fleurs dans un décor où la nature flamboyante exhale une odeur de mystère.

Un savoureux mélange de mystère et de poésie

June Hart convoque le symbolisme floral lorsque les mots se dérobent. Et les mots manquent souvent à cette cheffe de clan asphyxiée par les non-dits. Les secrets hantent chaque recoin de la ferme de Thornfield comme des vieux fantômes. Et les silences portent un nouveau coup à la santé mentale de la fillette dont la chair garde les traces des poings d’un père autoritaire. Comme toute bonne saga de l’été, Les Fleurs sauvages noue la tension de son intrigue sur le mystère. Pourquoi June a-t-elle perdu de vue son fils ? Et surtout, comment une femme si engagée pour la cause des violences intrafamiliales a-t-elle pu élever un homme, à son tour, violent ? A travers June, Clem, puis Alice, Les Fleurs sauvages donne un visage à l’hérédité des traumas. Nul besoin de récits pour transmettre les traumatismes de génération en génération. Ils trouvent leur chemin dans les silences.

Une autopsie implacable des violences intrafamiliales

Sur les pas de Maid, de Molly Smith Metzler, qui étudiait avec un réalisme suffoquant les mécanismes de l’emprise, Les Fleurs sauvages met au jour les différents visages des violences domestiques. La série explore la manipulation, la montée en puissance des agressions et surtout, comment on se retrouve en position de victime à l’âge adulte lorsqu’on a grandi dans un foyer tenu par une figure masculine narcissique, brutale et imprévisible.

Dans cette série, les hommes apparaissent le plus souvent comme des prédateurs autoritaires et violents. Les femmes ne sont pas en reste. June Hart est une mère traumatisée, murée dans les silences, incapable de tendresse. A force de vouloir à tout prix protéger ses proches, elle produit encore plus de souffrance. Entre drames et mystères, Les Fleurs sauvages garde son public sous tension. Aussi poignant que palpitant.