Après avoir fait tourner les têtes de Conrad et Jeremaiah dans la saison 1 de L’été où je suis devenue jolie, de Jenny Han, Bella est de retour à Cousins Beach pour un nouvel été mouvementé. Disponible depuis le 14 juillet sur Prime Video, la saison 2 n’en a pas terminé avec son principal triangle amoureux (un deuxième commence déjà à se dessiner). Conrad et Jeremaiah, toujours aussi épris de la jeune lycéenne, doivent surmonter un deuil compliqué, la vente de la maison estivale où ils ont créé tant de souvenirs et une rivalité fraternelle cristallisée par Bella. Beau programme

Un ressort dramatique prisé

Les séries adolescentes usent (et abusent ?) des triangles amoureux. On trouve ce ressort dramatique un peu partout dans l’histoire des teen drama. De Newport Beach à Gossip Girl, en passant par Buffy contre les vampires et Vampire Diaries. Plus récemment, la série Netflix Mes premières fois, créée par Mindy Kaling et Lang Fisher, s’en est donné à cœur joie avec une Devi tiraillée entre Paxton le beau gosse et Ben l’intello. Certains triangles amoureux sont même devenus des références de la pop culture, comme celui de Dawson, de Kevin Williamson, qui a fait naître deux clans opposés : team Dawson et team Pacey.

À l’occasion de la diffusion de la saison 2 de L’été où je suis devenue jolie, testez vos connaissances sur les triangles amoureux plus ou moins mythiques du petit écran.