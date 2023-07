Pour les fans de One Piece, la date du 31 août 2023 a été cochée dans les agendas. Pour le meilleur ou pour le pire. C’est ce jour-là que sera dévoilée, sur Netflix, la série en live action adaptée du manga culte. Si jamais vous avez passé les 25 dernières années échoué sur une île déserte, nous vous rappelons que One Piece est le manga de tous les records. Plus de 100 tomes publiés et des millions d’exemplaires écoulés à travers le monde.

Inutile de dire que l’adaptation par Netflix est attendue au tournant. Alors que la bande-annonce a été dévoilée et que quelques happy fews ont pu voir les premiers épisodes en avant-première, les avis divergent. Certains semblent saluer la réalisation et le rythme de la série. D’autres s’alarment des choix esthétiques, des possibles trahisons vis-à-vis de l’intrigue originale. Et d’autres enfin estiment que, de toute façon, One Piece, œuvre loufoque dans le monde des pirates, est impossible à adapter.

Un auteur et des dollars

N’empêche, Eiichirō Oda, créateur de One Piece, est producteur exécutif de la série et semble avoir été très impliqué. Ce qui rassure certains fans. Par ailleurs, Netflix a annoncé un budget de 10 millions de dollars par épisode et prévoit de faire durer la série sur de nombreuses saisons.

Et vous qu’attendez-vous de cette série ? Vous avez hâte ou peur de la découvrir ? Pensez-vous que l’esprit si particulier du manga puisse être retranscrit en live action ? Qu’avez-vous pensé de la bande-annonce ?

Vos réponses serviront à l’écriture d’un futur article ?