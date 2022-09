Elle a planifié son plan de carrière à l’âge de dix ans ! Quand elle sera grande, elle sera actrice. Près de quinze ans plus tard, Sydney Sweeney est l’étoile montante de Hollywood à suivre : après avoir reçu le Madame Figaro Rising Star Award lors de la dernière édition de CanneSeries, où 20 Minutes l’a rencontrée, la jeune Américaine est nommée pour ses impressionnantes performances dans The White Lotus et la saison 2 de Euphoria aux Emmy Awards. « Et ce n’est que le début », espère celle qui fêtera ses 25 ans lors de la cérémonie ce lundi soir à Los Angeles.

Sentez-vous que vous êtes à un tournant de votre carrière ?

Je l’espère ! J’espère que c’est un tournant et que ce n’est que le début !

« Heroes », « The Handmaid’s Tale », « Sharp Objects », « The White Lotus » et « Euphoria », il semblerait que vous avez un don pour dénicher les bonnes séries. Qu’est-ce qui guide vos choix ?

Ce qui me guide, c’est le mélange entre un personnage stimulant, des cinéastes intéressants et talentueux, et les personnalités artistiques qui sont également impliquées dans les projets.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de lancer votre société de production, baptisée « Fifty-Fifty Films » ?

J’ai toujours aimé construire mes personnages, alors j’ai pensé que ce serait incroyable de pouvoir construire un monde entier. J’adore lire des livres et je les ai tous vus prendre vie. Je voulais donner une voix à ces écrivains et à ces personnages et créer des projets que je rêverais de produire, auxquelles j’aimerai participer ou voir à la télévision en tant que spectatrice. Et cela m’a poussé à me lancer dans l’aventure. Je suis une personne très indépendante, alors j’aime faire en sorte que les choses se produisent.

A quoi fait référence le nom de votre société « Fifty-Fifty Films », à la parité dans l’industrie cinématographique ?

Je voulais que ce nom représente la façon dont je coopère sur les projets. Que cela traduise le fait que je pense qu’il faut plus qu’un seul cerveau pour que quelque chose se réalise, que tout est un travail d’équipe, tout ce que vous faites, et je voulais simplement représenter cela en choisissant le nom de ma société.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de produire « The Players Table » ?

Quand j’ai lu ce livre The Players Table, j’ai vu tous ces personnages vivre dans mon esprit. Les sujets abordés et les questions sociales étaient pertinents aussi et je trouvais que serait important d’en parler à la télévision. Je venais de terminer Euphoria et j’étais proche de Jean-Marc Vallée, j’avais adoré ce qu’il avait fait avec Big Little Lies. Je me suis dit que ce projet pourrait être un beau mélange de ces deux séries. J’ai obtenu les droits du livre, je l’ai appelé et nous avons monté un dossier ensemble. On a vendu le projet à HBO Max. On a aussi trouvé une cinéaste incroyable, Annabelle Atanasio, qui développe la série.

Pouvez-vous nous présenter le personnage que vous allez jouer dans « The Players Table » ?

Je ne veux pas en dire trop parce que nous changeons un peu les choses et nous plongeons plus profondément dans la psyché des personnages. Parfois, ce que vous dites est déformé… mais disons que son esprit lui joue des tours et qu’elle voit les choses différemment de comment les autres les voient.

Dans cette série, vous allez former à nouveau un duo avec Halsey ?

Figurez-vous que nous avons récemment terminé le tournage du western National Anthem. C’est incroyable de pouvoir travailler avec une amie !

Il paraît que vous écrivez les backstories des personnages. Qu’avez-vous imaginé pour Cassie d’« Euphoria » ou Olivia de « White Lotus » ? Avez-vous envie d’écrire également ?

J’écris tellement de choses sur elles que je ne peux pas résumer ! C’est comme si littéralement quelqu’un qui a mis toute sa vie dans un livre. J’ai eu plusieurs fois dans ma vie l’occasion de m’asseoir devant mon ordinateur et de me dire que j’allais écrire le prochain grand roman américain. Et puis rien ne sort ! Mais peut-être un jour !

Parlons un peu de Cassie, votre personnage dans « Euphoria », quels sont les traits de sa personnalité qui vous émeuvent ?

Sa quête de l’amour. Elle cherche tant d’amour dans tellement d’endroits, et parfois aux mauvais endroits. Elle n’arrive pas à s’aimer elle-même. Trouver un personnage qui doit traverser tant de bouleversements émotionnels, c’est pour cela qu’il est vraiment passionnant de se plonger dans sa psyché.

J’ai l’impression qu’elle n’arrive à exister seulement au travers du regard des autres, et surtout des hommes, peut-être parce que Cassie n’a pas connu son père… N’est-ce pas pour cela qui la rend attachante et détestable à la fois ?

Je le pense aussi. Je suis tout à fait d’accord avec vous sur le fait qu’elle ne peut se regarder que si d’autres gars la regardent. Elle a ce trait très beau et tragique de vouloir être parfaite pour les autres, parce que vous essayez toujours de trouver cette perfection en vous, mais elle est pour les autres. Cela fait-il de vous une bonne ou une mauvaise personne ?

Vous avez dit dans une interview au sujet de Cassie que son corps lui servait à communiquer, pouvez-vous développer ?

C’est vrai. Elle le fait toujours. Je ne sais pas si on le lui a dit spécifiquement, mais je pense qu’elle a appris qu’elle peut obtenir l’attention et le désir des hommes grâce à son corps. C’est la seule forme de communication qu’elle connaît pour obtenir ce qu’elle veut. Et la façon dont elle bouge, les parties de son corps qu’elle montre, ce sont tous des mots subtils dans son esprit qu’elle dit aux autres. Elle ne sait pas comment le dire vocalement, alors elle doit le dire physiquement.

De nombreux jeunes adultes regardent « Euphoria », que pensez-vous que Cassie leur apporte en termes de construction ?

Je pense que Cassie représente beaucoup de choses que les gens ont vécues, ressenties et traversées, quel que soit leur âge.

Comment espérez-vous qu’elle évolue ?

Je n’ai pas la moindre idée.

Avez-vous des souhaits pour elle ?

Non, non. C’est amusant d’être surpris en lisant les scripts de Sam !

Pouvez-vous nous parler de vos futurs projets ?

Je viens juste de finir le tournage de National Anthem. Ensuite, il y a Madame Web, pour Sony et Marvel, qui va sortir avec Astra Clarkson.

Avez-vous des modèles, des icônes dont vous aimeriez suivre les pas ?

J’ai toujours aimé la carrière de Meryl Streep, mais j’espère que j’ai en quelque sorte tracé mon propre chemin de carrière pour moi et que quelqu’un se dira un jour, j’espère ne pas suivre ceux de Sydney, mais je trace ma propre voie.

Vous êtes le symbole du pouvoir que les femmes ont désormais à Hollywood, non ?

Je pense définitivement que les jeunes femmes ont désormais l’opportunité d’utiliser leur intelligence et leur créativité pour exprimer ce qu’elles veulent et montrer ce qu’elles veulent, et ça, c’est incroyable.

Reese Witherspoon, qui était vue au début de sa carrière comme une jolie blonde, est devenue l’une des voix les plus puissantes à Hollywood… Cela vous inspire ?

Oui, j’aimerais beaucoup travailler avec elle, c’est une femme incroyable, et je crois que je peux apprendre d’elle.