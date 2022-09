Ils ont été propulsés sur le devant de la scène mondiale du jour au lendemain. Alors que le 4e épisode de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones est diffusé dans ce lundi à 3 heures du matin et à 21 heures sur OCS City, Milly Alcock et Fabien Frankel, les interprètes de Rhaenyra Targaryen et Ser Criston Cole dans la série, reviennent sur leurs premiers pas dans la peau de leurs personnages et leur vertige à figurer au casting d’une si grosse franchise.

Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que vous étiez au casting de « House of the Dragon » ?