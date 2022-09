Les stars défilent ces dernières semaines dans les ruelles de Saint-Malo. Fin juin, Hugh Laurie, connu pour son rôle dans Doctor House, et Mark Ruffalo, qui interprète le rôle de Hulk dans les films de la saga Avengers, avaient ainsi posé leurs valises dans la cité corsaire. Les deux acteurs participaient au tournage d’une mini-série pour Netflix, l’adaptation du roman d’Anthony Doerr Toute la lumière que nous ne pouvons voir.

Mi-septembre, c’est une autre grosse production américaine qui va installer ses caméras dans l’enceinte fortifiée. Dans cette série tournée pour Apple TV+, Michael Douglas interprétera Benjamin Franklin, père fondateur des États-Unis.

Des retombées financières pour la ville

Adaptée du livre de Stacy Schiff A great improvisation : Franklin, France and the birth of America, la série revient sur le voyage diplomatique effectué par Benjamin Franklin en France afin d’obtenir un soutien dans la guerre d’indépendance qui opposait les colonies américaines au Royaume-Uni.

Des scènes seront notamment tournées le long du quai Saint-Louis ainsi qu’à la piscine de Bon Secours et à l’intérieur du manoir Jacques Cartier. Prévu sur plusieurs jours à Saint-Malo, le tournage réunira quatre comédiens, 100 figurants et 200 techniciens. « Au total, ce sont plus de 600.000 euros qui vont être dépensés sur le territoire », se félicite la ville.