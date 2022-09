Si Nathalie Emmanuel a depuis longtemps quitté Westeros et son taux de morts violentes anormalement haut, cela ne veut pas dire qu’elle ne reste pas attachée à l’univers de Game of Thrones. Alors bien évidemment, l’actrice, qui incarnait le personnage de Missandei et qu’on retrouvera bientôt dans Fast X, n’a pas manqué de visionner le prologue de House of the Dragon, la série spin-off qui vient de débuter sur HBO.

« Je suis juste très heureuse de voir le retour de ce monde. Je peux maintenant regarder en tant que fan, alors c’est vraiment excitant et cool », a-t-elle confié au Hollywood Reporter avant de distiller quelques conseils à l’intention du casting de la série.

L’union fait la force

« Je suis certaine qu’ils sont déjà au courant mais cette fanbase, fiou… Ils sont passionnés et incroyables. Et qui sait comment la série va être reçue. Mais j’espère que ce sera un grand succès. Et si c’est le cas, c’est une expérience qui demandera un ajustement, c’est sûr », a poursuivi Nathalie Emmanuel. « Si vous n’êtes pas habitué à un tel niveau d’attention et de reconnaissance, c’est vraiment quelque chose (qu’il faut gérer). Alors j’imagine que mon conseil sera de juste en profiter et de veiller les uns sur les autres. C’était vraiment important qu’en tant que groupe, on traverse ça tous ensemble et qu’on se soutienne. »

En attendant l’arrivée du très attendu Fast X au printemps 2023, vous pouvez d’ores et déjà retrouver Nathalie Emmanuel dans Le Bal de l’Enfer, un film d’horreur signé Jessica M. Thompson actuellement en salle.