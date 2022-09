Salto, MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ et encore Starzplay… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater en septembre

« Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir », une saga grandiose et épique

La très attendue série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir débarque sur Amazon Prime Video le 2 septembre. La superproduction n’est donc pas une adaptation d’un des romans publiés par Tolkien, mais s’appuie sur la vaste backstory que le fameux écrivain britannique a relatée dans les « appendices » rédigés en marge de sa trilogie du Seigneur des anneaux. La série suivra la création des anneaux des pouvoirs, l’histoire de l’ascension et de la chute du royaume de Númenor, l’ascension de Sauron et la Dernière alliance entre les Elfes et les Hommes. Un spectacle grandiose très prometteur !

« Andor », l’histoire des prémisses de l’Alliance rebelle

Andor, nouvelle série Star Wars en 12 épisodes signée Lucasfilm attendue le 21 septembre sur Disney+. Cette nouvelle aventure se déroule cinq ans avant la périlleuse mission sur la planète tropicale Scarif relatée dans Rogue One : A Star Wars Story. La série promet de raconter comment Cassian Andor (Diego Luna) s’est engagé sur un chemin qui fera de lui le héros rebelle de Rogue One et les prémisses de la résistance contre le maléfique Empire galactique au sein de l’Alliance rebelle.

« Toutouyoutou », une séance d’aérobic sur fond d’espionnage

Il y a quarante ans, en 1982, Véronique et Davina donnaient rendez-vous aux sportifs du dimanche avec Gym Tonic sur Antenne 2, au rythme de leur jingle « toutoutyoutou ». Toutouyoutou, c’est aussi le titre de la nouvelle série signature d’OCS, lancée le 8 septembre. Au début des années 1980, à Blagnac, dans la région toulousaine. Karine, 40 ans, mère de famille docile et discrète, voit sa vie bouleversée par la découverte de l’aérobic. Animé par la charismatique Jane, tout droit débarquée de son Texas natal, le cours du jeudi soir devient pour Karine et ses copines une planche de salut et l’arène de leur émancipation. Mais derrière les sourires, les justaucorps violets et les corps bronzés se cache une réalité bien plus complexe : et si Jane n’était pas celle qu’elle prétendait ? Et si elle s’intéressait d’un peu trop près au projet 37, un dossier top secret sur lequel travaille l’époux de Karine ? Il fallait au moins Maxime Donzel et Géraldine de Margerie, le duo derrière l’hilarant format court Tutotal, pour mêler aussi habilement espionnage, aérobic et empowerment ! Une série drôle et touchante, sélectionnée au festival Séries Mania 2022.

« Hartley, cœurs à vif », le reboot d’une série culte pour toute une génération

C’est une série télévisée qui a marqué toute une génération ! Rivers, Nick, Anita, Katarina, Drazic, ou Costa, personne n’a oublié les héros et héroïnes de la série australienne des années 1990, Hartley, cœurs à vif. Netflix dévoilera le 14 septembre le reboot de cette série culte, « totalement réimaginée pour une nouvelle génération », selon la plateforme. Pour mémoire, la première version du teen drama suivait le quotidien de lycéens à Sydney, avec l’océan en toile de fond. Les huit épisodes du reboot suivront Amerie, qui deviendra la paria de son lycée de Hartley, après la découverte d’un secret. De quoi provoquer une terrible embrouille avec sa meilleure amie, Harper. Amerie va ainsi devoir reconstruire sa réputation, à l’aide de ses nouveaux amis, les outsiders Quinni et Darren, qui devront par ailleurs gérer leurs affaires de cœur, de sexe et d’addictions…

« Tokyo Vice », en immersion chez les yakusas

Basée sur l’autobiographie Tokyo Vice : An American Reporter on the Police Beat in Japan (2009) de Jake Adelstein, premier journaliste étranger embauché par le quotidien japonais Yomiuri shinbun, Tokyo Vice, série américano-japonaise attendue le 15 septembre sur Canal+, est produite par Michael Mann, qui signe aussi la mise en scène du premier épisode. Dans les années 1990, Jake Adelstein, journaliste américain du Missouri, s’installe à Tokyo et réussit à se faire embaucher dans un grand quotidien. Chargé des faits divers, il rencontre Hiroto Katagiri, un inspecteur du Département de la Police métropolitaine de Tokyo qui lutte contre le crime organisé. Celui-ci va faire office de mentor et de figure paternelle pour Adelstein qui s’intéresse particulièrement au monde des yakusas. Adelstein croise également Samantha, expatriée américaine qui gagne sa vie en tant qu’hôtesse dans un club du district de Kabukichō, ainsi que Sato, un yakusa dont le clan contrôle le club.

Le calendrier des diffusions en France

Jeudi 1er septembre

Hors Saison, saison 1, à 21h10 sur France 3

Vise le cœur, saison 1, à 21h10 sur TF1

Face au doute, minisérie, à 20h55 sur Arte et sur Arte.tv

Charmed, saison 4, à 21h sur Syfy

Detox, saison 1, Netflix

Vendredi 2 septembre

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, saison 1, les deux premiers épisodes le 2 septembre à 3h du matin et un épisode par semaine à 6h du matin tous les vendredis jusqu’au 14 octobre

Gossip Girl Nouvelle Génération, saison 1, les vendredis à 21h05 sur TFX

S.W.A.T., saison 3, à 21h sur 13ème Rue

Devil In Ohio, minisérie, Netflix

Rien qu’une fille ordinaire, saison 1, Netflix

Samedi 3 septembre

Fires, saison 1, à 20h50 sur Altice Studio

Dimanche 4 septembre

Chicago Fire, saison 9, à 21h05 sur CStar

Lundi 5 septembre

Champion, minisérie, à 21h10 sur TF1

La Guerre des mondes dernier chapitre, saison 3, 2 épisodes par soirée les lundis à 21h sur Canal+, et disponible sur MyCanal

Rick And Morty, saison 6, Adul Swim

Chicago Fire, saison 10, à 21h sur 13ème Rue

Lego City Adventures, saison 2, Amazon Prime Video

Projet Blue Book, saison 2, 3 épisodes tous les lundis à 20h55 sur Warner TV

Mardi 6 septembre

Prière d’enquêter, épisode 3 et 4 inédits, à 21h10 sur France 3

Why Women Kill, saison 1, à 21h sur Téva

Legacies, saison 4, à 21h sur Syfy

The Resident, saison 5, tous les Mardis 20h55 sur Warner TV

Mercredi 7 septembre

Les Papillons noirs, minisérie, sur Arte.tv

Marianne, saison 1, à 21h10 sur France 2

Grey’s Anatomy – Station 19, saison 5, Disney+

Sherlock, saisons 1 à 4, Disney+

Jeudi 8 septembre

Britannia, saison 1, à 20h50 sur Altice Studio

Toutouyoutou, saison 1, à 21h sur OCS Max

The Flight Attendant, saison 2, deux épisodes chaque jeudi à 20h55 sur Warner TV

Cars : Sur la route, saison 1, Disney+

Tierra Incógnita, saison 1, Disney+

La Zone : Objectif Survie, saison 1, Disney+

Mike, saison 1, Disney+

Wedding Season, saison 1, Disney+

Vendredi 9 septembre

Cobra Kaï, saison 5, Netflix

Narco-Saints, saison 1, Netflix

Central Park, saison 3, Apple TV+

Dimanche 11 septembre

The Serpent Queen, saison 1, Starzplay

Lundi 12 septembre

Emmys : le talk-show et la 74e cérémonie en direct, dès 23h30 sur Serieclub

Mercredi 14 septembre

Hartley, cœurs à vif, saison 1, Netflix

La Disparue de Lørenskog, saison 1, Netflix

Notre mère meurtrière, minisérie, Netflix

American Crime Story, saison 3, Disney+

Jeudi 15 septembre

The Handmaid’s Tale, saison 5, à 21h

Tokyo Vice, saison 1, les jeudis à 21h sur Canal+ et disponible chaque semaine sur MyCanal

Trom, saison 1, Arte.tv

L’Opéra, saison 2, à 20h40 OCS Max

Nip/Tuck, saisons 1 à 6, Amazon Prime Video

Animal Kingdom, saisons 1 à 6, Amazon Prime Video

Mom, saisons 1 à 8, Amazon Prime Video

Rizzoli & Isles : Autopsie d’un meurtre, saisons 1 à 7, Amazon Prime Video

Veronica Mars, saison 4, Amazon Prime Video

Tout le monde aime Raymond, saisons 1 à 9, Amazon Prime Video

Vendredi 16 septembre

Pure, saison 1, sur Arte.tv

A Private Affair, saison 1, Amazon Prime Video

Destin : La Saga Winx, saison 2, Netflix

Santo, saison 1, Netflix

Samedi 17 septembre

Major Crimes, saison 1, 5 épisodes les samedis à 20h55

Lundi 19 septembre

Les Combattantes, minisérie, à 21h10 sur TF1

Mardi 20 septembre

L’Opéra, saison 2, à 20h40 sur OCS Max et en intégralité a la demande

Mercredi 21 septembre

L’Inspiration du cœur, saison 1, Netflix

The Resident, saison 4, Disney+

Rookie Cops, saison 1, Disney+

Andor, saison 1, Disney+

Jeudi 22 septembre

Les Papillons noirs, minisérie, sur ARTE les 22 et 29 septembre 2022 à 20h55 et sur Arte.tv

Mary Kills People, l’intégrale, à 21h sur Serieclub

Snabba Cash, saison 2, Netflix

Le Sauvetage de l’impossible, saison 1, Netflix

Vendredi 23 septembre

Les Filles du dernier rang, saison 1, Netflix

Samedi 24 septembre

Dynastie, saison 5, Netflix

Dimanche 25 septembre

61st Street, saison 1, OCS

Lundi 26 septembre

Visitors, saison 1, 4 épisodes tous les lundis à 20h55 sur Warner TV

Mercredi 28 septembre

The Old Man, saison 1, Disney+

The Gifted, saison 2, Disney+

Les petits champions : Game Changer, saison 2, Disney+

Jeudi 29 septembre

L’impératrice, saison 1, Netflix

Vendredi 30 septembre

An Ordinary Woman, saisons 1 et 2, sur Arte.tv

Miskina, la pauvre, saison 1, Amazon Prime Video

Jungle, saison 1, Amazon Prime Video

Entergalactic, Netflix Special, Netflix