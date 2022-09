La production de Lady in the Lake, une série Apple TV+ avec Natalie Portman, a dû être interrompu à Baltimore après une tentative d’ extorsion à main armée survenue le 26 août dernier. Deux hommes décrits par la police comme des « dealers de drogue » ont pris à partie un chauffeur de l’équipe tôt le matin, avant le début du tournage, et lui ont réclamé 50.000 dollars en le braquant avec une arme.

N’ayant rien obtenu de sa part, ils ont finalement pris la fuite en menaçant de revenir le soir même pour « tirer sur quelqu’un ».

« Nous travaillons avec la police de Baltimore, l’enquête étant en cours. La sûreté et la sécurité de notre équipe, de nos acteurs et de tous ceux qui travaillent sur nos productions sont notre priorité absolue, et nous sommes heureux que personne n’ait été blessé », ont déclaré les représentants d’Endeavor Content dans un communiqué publié par le Hollywood Reporter. Toutefois, la production préfère désormais « pécher par excès de prudence » et déménager le tournage dans une autre ville.

Au revoir Baltimore

« Le tournage va reprendre avec des mesures de sécurité renforcées. Ce fut un privilège de filmer Lady in the Lake à Baltimore et de travailler avec sa communauté dynamique dans de nombreux domaines », conclut le communiqué.

Dans cette série, Natalie Portman incarne une femme au foyer qui s’improvise journaliste d’investigation après un meurtre non élucidé. Reste à savoir quand son enquête pourra reprendre !