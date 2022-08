Une série d’heroic fantasy pharaonique, attendue de pied ferme par les tolkienites. Annoncée en novembre 2017, la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir s’est fait longtemps désirer, à cause de la crise du Covid-19. Alors que les deux premiers épisodes de cette grande épopée en Terre du Milieu seront diffusés vendredi sur Amazon Prime Vidéo, les fans de l’univers créé par J.R.R.Tolkien sont en effervescence, et guettent la moindre information sur le contenu de cette superproduction. Quels enjeux ? Quelles intrigues ? Quels personnages ? Si sa situation dans la chronologie est connue - la série se déroulera durant « le second Age » - pour les néophytes, cet indice reste très énigmatique.

Que vous soyez impatients (comme nous) ou pas, 20 Minutes vous propose un décryptage pour que vous puissiez au moins participer aux nombreuses conversations prévisibles autour de cette série événement.

Combien a finalement coûté la série la plus chère de tous les temps ?

Le milliardaire Jeff Bezos est obsédé par l’œuvre de l’écrivain britannique J.R.R. Tolkien, père fondateur de l’heroic fantasy. Amazon a ainsi acquis les droits d’adaptation TV sur La Communauté de l’Anneau, Les Deux Tours, Le Retour du Roi, les annexes et Le Hobbit pour la somme, colossale, de 250 millions de dollars.

La série est produite par Amazon Studios, en collaboration avec l’éditeur HaperCollins, la Warner Bros, le studio New Line Cinema et Tolkien Estate (la société qui gère les droits pour les héritiers de l’auteur).

Avec un budget de 715 millions de dollars (les 250 millions de dollars des droits et 465 millions de dollars pour la première saison, selon The Hollywood Reporter), Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est la série la plus chère de l’histoire de la télévision. Un record absolu. A titre de comparaison, les huit saisons de Game of Thrones ont coûté 500 millions de dollars à HBO.

Sur quels écrits est basée l’histoire ?

Amazon n’a pas les droits sur Le Silmarillion, la collection d’histoires de Tolkien qui précède Le Seigneur des anneaux, ni sur Les Contes inachevés, ni sur Histoire de la Terre du Milieu. La superproduction n’est donc pas une adaptation d’un des romans publiés par Tolkien, mais s’appuie sur la vaste backstory que le fameux écrivain britannique a relatée dans les « appendices » rédigés en marge de sa trilogie du Seigneur des anneaux.

Cela laisse une grande liberté créative pour les showrunners, Patrick McKay et JD Payne. De quoi aussi rendre certains fans nerveux à l’idée que la série puisse ne pas respecter le matériel source. Ce qui aurait probablement réjoui JRR Tolkien qui écrit dans une lettre en 1951 au sujet de son chef-d’œuvre : « Je dessinerai quelques-uns des grands contes en entier, et laisserai beaucoup d’autres seulement placés dans le schéma et esquissés. Les cycles doivent être liés à un ensemble majestueux, tout en laissant place à d’autres esprits et mains, maniant peinture, musique et théâtre. »

Il n’est donc pas nécessaire d’avoir lu Tolkien, ni d’avoir vu les deux trilogies de Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit) pour apprécier Les Anneaux de pouvoir. Mais nul doute que la série vous donnera cependant envie d’en savoir plus sur la Terre du Milieu, le monde légendaire créé par Tolkien.

De quoi s’agit-il ?

Prenant place dans le monde fictionnel de la Terre du Milieu et durant le Troisième Âge, Le Seigneur des Anneaux suit la quête du hobbit Frodon Sacquet, qui a pour mission de détruire un anneau magique extrêmement puissant, l’Anneau unique, afin que celui-ci ne tombe pas entre les mains de Sauron, le Seigneur des ténèbres, qui l’a créé.

La série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir, comme son titre l’indique, raconte l’histoire qui a conduit à la création de l’anneau de Sauron, et se déroule au Deuxième Âge, une ère qui précède de 7000 ans les événements contés dans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux.

L’action démarre après la guerre de la Grande Colère, une longue guerre qui se conclut par la chute de Morgoth, une entité maléfique et principal antagoniste du Silmarillion, et de ses armées. Un évènement qui a mis fin au Premier Âge de la Terre du Milieu et inaugure une période de relative paix et prospérité.

Quels événements la série va raconter ?

Le Deuxième Âge couvre la création des anneaux de pouvoir (Des anneaux pour les Elfes, des anneaux pour les Nains, des anneaux pour les Hommes, et l’Anneau unique que Sauron s’est fabriqué pour les asservir tous, que l’on retrouve au cœur de l’intrigue de la trilogie de Peter Jackson), l’histoire de l’ascension et de la chute du royaume de Númenor (un royaume qui ressemble à l’Atlantide), l’ascension de Sauron (principal antagoniste du Seigneur des anneaux et suppot de Morgoth, le méchant du Premier Âge) et la Dernière alliance entre les Elfes et les Hommes.

Où se déroule l’action ?

La bande-annonce nous a fait faire un petit tour visuel de la Terre du Milieu, les royaumes elfiques de Lindon et Eregion, le royaume des Nains de Khazad-dûm, et plusieurs royaumes humains, dont celui de Númenór, l’île mythique tout juste sortie des eaux. Au début du Deuxième Âge, les nains de Khazad-Dûm (la future Moria) et les elfes partagent une passion commune : la forge d’objets enchantés. C’est à Ost-in-Edhil, capitale de l’Eregion, que les elfes forgerons créeront les fameux Anneaux de pouvoir, à qui la série doit son titre.

Qui seront les héros de l’histoire ?

Les Anneaux de pouvoir mettront en scène pas moins de 22 personnages ! Parmi eux, les habitués de Tolkien découvriront une jeune Galadriel (Morfydd Clark) en mode guerrière badass, loin de la version éthérée de l’elfe campée par Cate Blanchet, et l’elfe Elrond (Robert Aramayo), jeune elfe politicien loin du rôle de seigneur de Fondcombe d’Hugo Weaving. Galadriel fera la rencontre d’Halbrand (Charles Vickers), un personnage créé spécialement pour la série.

Arondir, elfe sylvain, vivra une histoire d’amour interdite avec Bronwyn (Nazanin Boniadi), une guérisseuse d’un village humain dans les terres du sud de la Terre du Milieu.

La série mettra aussi en scène Celebrimbor (Charles Edwards), un elfe, qualifié dans les livres comme le plus doué de la Guilde des Forgerons de Joyaux (Gwaith-i-Mírdain).

Du côté des nains, les fans découvriront un autre personnage original, Princess Disa (Sophia Nomvete), l’épouse du Prince Durin IV (Owain Arthur).

La série mettra aussi en scène les núménoréens, c’est-à-dire les ancêtres d’Aragorn, dont notamment Isilgur (Maxim Baldry), personnage que l’on aperçoit dans le prologue de la trilogie Le Seigneur des anneaux couper le doigt de Sauron.

Et qu’en est-il des Hobbits ? L’intrigue se déroule si loin dans le passé que les Hobbits tels que nous les connaissons n’existent pas. Quand ils vivaient dans le Val de l’Anduin, ils étaient séparés en trois branches distinctes, dont les Piévelus (Harfoots en anglais). La série suivra au moins cette tribu, et plus particulièrement deux adolescentes intrépides, nommées Eleanor et Poppy (Markella Kavenagh et Megan Richards), qui découvriront un mystérieux homme dont l’origine promet d’être l’une des grandes énigmes de la série.

Quid de Sauron, le grand méchant de l’histoire ? Son existence et son apparence seront sans doute la clé de l’histoire…

Où et quand la série sera diffusée ?

Les deux premiers épisodes sur les huit que compte la saison 1 seront disponibles sur Amazon Prime Video le vendredi 2 septembre à 3 heures du matin. Le reste de la saison sera dévoilé à raison d’un épisode par semaine à 6 heures du matin tous les vendredis jusqu’au 14 octobre.