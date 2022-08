Un spin-off très attendu ! HBO a dévoilé ce dimanche le premier épisode de la série dérivée de Game of Thrones, House of the Dragon, diffusé en France à 3 h du matin ce lundi sur OCS. Le préquel basé sur le roman en deux parties Feu et Sang (Fire & Blood en VO) de George R.R.Martin paru en 2018 débute 172 ans avant la mort d’Aerys II Targaryen, surnommé le Roi Fou et la naissance de Daenerys Targaryen.

Port-Réal, le Donjon Rouge et son Trône de Fer, Flea Bottom et ses bordels… Les fans de Game of Thrones se sont retrouvés dans un univers familier, mettant en scène de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues autour de la succession de Viserys Ier, Targaryen aux cheveux blancs et monarque bienveillant du royaume des Sept Couronnes. Les nouveaux arrivants dans l’univers de George R.R.Martin ont découvert un drame shakespearien dans un décor médiéval peuplé de dragons.

