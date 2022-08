Un carton plein ! « The Heirs of the Dragon », le pilote de House of the Dragon , a attiré près de 10 millions de téléspectateurs (9,986 millions de téléspectateurs exactement) toutes plateformes confondues (diffusion linéaire et sur la plateforme de streaming HBO Max) aux États-Unis, selon un communiqué HBO relayé par The Hollywood Reporter. Le premier opus du préquel de Game of Thrones est désormais le premier épisode le plus vu de l’histoire de la chaîne, toutes séries confondues.

Cet épisode a aussi réalisé le meilleur lancement pour une série sur HBO Max aux États-Unis, en Amérique latine et dans la région dite EMEA – Europe, Moyen-Orient et Afrique. « C’était merveilleux de voir des millions de fans de Game of Thrones revenir avec nous à Westeros hier soir », écrit Casey Bloys, directeur du contenu de HBO et HBO Max, dans le communiqué.

Un démarrage plus fort que la saison 4 de « Stranger Things »

Le lancement de House of the Dragon devance ainsi le démarrage de la saison 2 d’Euphoria, qui avait réalisé le plus gros carton d’audience sur HBO en 2022. Selon les chiffres de Samba TV, le premier opus de House of the Dragon a détrôné le lancement de la saison 4 de Stranger Things sur Netflix : le préquel de Game of Thrones a rassemblé 2,6 millions de foyers américains au cours des six heures qui ont suivi son lancement, contre 1,2 million de foyers pour la série fantastique des frères Duffers. House of the Dragon a généré le plus grand nombre de téléspectateurs pour une première sur le câble premium ou en streaming en 2022. À titre de comparaison, « Winter Is Coming », le tout premier épisode de Game of Thrones, avait rassemblé 2,2 millions de spectateurs lors de sa diffusion en avril 2011.

L’épisode final de Game of Thrones, vu par 19,3 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis, avait laissé un goût amer à certains fans, laissant penser que House of the Dragon ne réaliserait pas un si bon score. Force est de constater que l’univers créé par George R.R. Martin domine le jeu des audiences !