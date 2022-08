Vous reprendrez bien un peu de Peaky Blinders ? Après six saisons palpitantes sur le petit écran, la série crée par Steven Knight devrait revenir prochainement sous la forme d’un film. Et ce dernier indique au NME que le projet avait bien avancé.

« Je suis actuellement en pleine écriture. J’ai quasiment fini le scénario et on va pouvoir tourner. Je suis en train d’organiser un tournage dans les studios de Digbeth à Birmingham », explique Steven Knight.

Un lieu de tournage pas choisi au hasard

Le créateur de la série diffusée par la BBC (et en France sur Netflix) précise que le lieu de tournage n’a pas été choisi au hasard : « Nous allons tourner dans des studios du quartier de Digbeth et en extérieur là-bas également. Les véritables Peaky Blinders traînaient justement dans les quartiers Digbeth et Small Heath. Donc, c’est un peu un retour à la maison. », affirme-t-il.

Il y a quelques mois, Steven Knight avait déjà donné des indications sur le contenu du film. L’intrigue s’inspirera d’une histoire vraie de la Seconde Guerre mondiale. En juin, Cillian Murphy, qui incarne le gangster ténébreux Tommy Shelby, a indiqué qu'il était prêt à rempiler et qu'il attendait le scénario. Cela ne devait pas tarder !

Selon Steven Knight, le tournage du film Peaky Blinders devrait débuter en 2023. La date de sortie du film est pour l’instant inconnue.