A un mois de sa diffusion, HBO dévoile une nouvelle bande-annonce de House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones.

Elle commence par un rêve de Viserys Ier Targaryen, le roi de Westeros : « J’ai entendu le martèlement des sabots et le fracas des épées sur les boucliers, j’ai placé mon héritier sur le Trône de fer et tous les dragons ont rugi à l’unisson. » Pour ce qui est des sabots, des épées et boucliers, le souverain va être servi. Pour le reste… Disons que ça va être plus compliqué que prévu.

La série sera diffusée en France sur OCS à partir du 22 août.

Tous les dragons rugissent à l'unisson.

Découvrez la bande-annonce de House of the Dragon, dès le 22 août en simultané US dès 3h du matin sur OCS. pic.twitter.com/6H0cTygKRQ — OCS (@OCSTV) July 20, 2022

Guerre de succession

House of the Dragon est une adapation de Feu et Sang, un livre de George R.R. Martin. L’action se situe 200 ans avant les événements de Game of Thrones. Les Targaryen, la famille régnante de Westeros, fait face à une guerre de succession. Dans ce prequel des livres et de la série à succès, George R.R. Martin raconte comment ce conflit familial a conduit à la quasi-extinction des dragons au sein du royaume des sept couronnes.