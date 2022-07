Après un teaser dévoilé lors du Super Bowl, Amazon Prime Vidéo a mis en ligne une bande-annonce du Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir, la nouvelle série qui se situe dans l’univers créé par J.R.R. Tolkien. On l’a regardée et on la décrypte pour vous, avec cinq points à retenir.

Númenór en majesté

La bande-annonce nous fait faire un petit tour visuel de la Terre du Milieu. On y découvre les royaumes elfiques de Lindon et Eregion, le royaume des Nains de Khazad-dûm, et plusieurs royaumes humains, dont celui de Númenór, l’île-royaume. Les images sont sublimes. Amazon a annoncé avoir dépensé près de 500 millions de dollars pour les huit épisodes de la première saison, cela se voit.

Des noms connus avec de nouveaux visages

Cette bande-annonce dévoile aussi deux personnages déjà présents dans Le Seigneur des Anneaux, Galadriel et Elrond (incarnés par Cate Blanchett et Hugo Weaving dans les films, ici par Morfydd Clark et Robert Aramayo). Après avoir longtemps combattu, Elrond pense qu’il est temps pour Galadriel de remettre son épée dans son fourreau. « Tu n’as pas vu ce que j’ai vu », lui répond la reine elfe d’un air sinistre. On aperçoit aussi Isildur (Harry Sinclair dans La communauté de l’anneau, ici Maxim Baldry), l’ancêtre d’Aragorn.

Nos ancêtres, les Harfoots

De nouveaux personnages centraux font une première apparition, comme Celebrimbor (Charles Edwards), le maître forgeron elfe qui a créé les trois anneaux elfes ou la Reine Régente de Numénor, Míriel (Cynthia Addai-Robinson). On fait enfin connaissance avec les Harfoots, les ancêtres des Hobbits, qui étaient plus foncés de peau, n’avaient pas de barbe et ne portaient déjà pas de chaussures.

Put a Ring on It à la fin !

Comme souvent dans les bandes-annonces, il faut aussi considérer ce que l’on ne voit pas. Les anneaux de pouvoir, qui donnent leur nom à la série ne sont ni montrés, ni même évoqués. Pour rappel, il y a trois anneaux pour les elfes, sept pour les nains, neuf pour les humains et le plus puissant de tous, l’anneau unique que porte Sauron (et que Frodon détruit dans Le Seigneur des Anneaux).

Saura-t-on qui est Sauron ?

Enfin, où est Sauron ? Il est le grand antagoniste de l’histoire du Seigneur des Anneaux. Et contrairement à la trilogie adaptée par Peter Jackson, où il n’apparaît que sous forme d’œil géant, il est censé avoir ici une forme plus humaine. Est-il dans la comète que l’on voit voler au-dessus de la Terre du Milieu ? On aperçoit à la fin une figure humaine se relever au sein d’un cratère de feu (l’impact de la comète ?), qui ressemble furieusement à un œil. Sur Imdb, aucun acteur n’est crédité pour son rôle. Pour mieux maintenir le suspense ? Ou parce qu’il n’apparaîtra pas dans cette saison ?

La première saison du Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir sera mise en ligne le 2 septembre sur le service de streaming Amazon Prime Video. Si vous n’avez pas hâte, à 20 Minutes, on a hâte à votre place…