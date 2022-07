Après plus de trois ans d’attente, la série phare de Netflix a repris pour une quatrième saison au mois de juin, et a dévoilé ses deux derniers épisodes sur la plateforme le 1er juillet. Deux épisodes cinématographiques, de près d’une heure et demie pour le premier, et plus de deux heures pour le second : de quoi résoudre pas mal d’interrogations et d’intrigues de la saga.

Pour cette nouvelle saison, la bande d'Hawkins est de retour, tout en mulet et chemises géométriques fleurant bon les années 1980. Les méchants monstres sont eux aussi toujours là et l’histoire se complexifie… Malgré la fin de saison, de nombreuses questions subsistent. Si vous n’avez pas encore eu le temps de visionner les deux derniers épisodes, on vous conseille de passer votre chemin : divulgâchage en vue, comme diraient nos amis québécois.

Vecna sera-t-il de retour dans la saison 5 ?

Alors que Vecna/Henry/One a fini brûlé vif et troué de balles par l’alliance de Robin, Steve et Nancy, et profondément blessé par Eleven dans l’«Upside Down» («le monde à l’envers» en VF), il semble ne pas avoir complètement disparu, bien au contraire. Ayant mis Max dans un état de mort clinique, Vecna a réussi à avoir ses quatre victimes, permettant d’activer les quatre portails situés aux quatre coins d’Hawkins… Et de provoquer un séisme dévastant une grande partie des habitations.

Les dernières minutes du dernier épisode de la saison montrent que le barrage entre le monde réel et l’«Upside Down» a sauté, les fleurs pourrissant et l’air étant infesté de particules blanchâtres. Will ressent la présence de Vecna et l’annonce clairement à ses amis : il est blessé, il souffre et il veut se venger. Après avoir passé une saison entière à explorer le personnage de Vecna - et à expliquer pourquoi il est LE grand méchant depuis le début -, il y a des chances que la prochaine saison lui fasse faire son retour pour un dernier combat…

Vecna est l'un des antagonistes les mieux écrits et développés dans une série, on est pas prêt pour la dernière saison #StrangerThings pic.twitter.com/wlpCHs6Aq2 — Winni 🤠 (@Winni_Sensei) July 3, 2022

Max va-t-elle sortir du coma ?

Après un combat acharné contre Vecna et une plongée macabre dans ses souvenirs, Max a failli y passer. La célèbre chanson de Kate Bush n’a rien pu y faire. Yeux révulsés, jambes et bras presque cassés… La scène de la mort de Max dans les bras de Lucas a fait couler plus d’une larme du côté des fans. Pourtant, Eleven, grâce à ses pouvoirs, lui a redonné un souffle de vie : désormais elle est sur le fil du rasoir.

Tentant de s’infiltrer dans son esprit alors qu’elle lui rend visite à l’hôpital, Eleven trouve l’esprit de Max vide… Le sort de cette dernière reste donc une des questions majeures à régler dans la saison 5. L'héroïne rousse va-t-elle revenir à la vie ? Si oui, dans quel état ?

Eleven, Lucas, Dustin, Mike, Will vont-ils réussir à avoir une vie « normale » ?

Même si la bande d’amis n’a jamais eu une vie très « normale » depuis le début de la saison 1, leur quotidien alternait entre sauver le monde, combattre les monstres… et aller en cours ou jouer à Donjons & Dragons. Eleven, durant la saison 3 et au début de la saison 4, répète à quel point elle veut d’une vie normale, sans histoires.

Pourtant, au vu des dernières minutes de la saison 4, cette aspiration à la routine sereine est compromise. Il est difficile d'envisager le moindre répit puisque des portails sont ouverts aux quatre coins d’Hawkins et qu'une menace imminente pèse sur la ville. Le showrunner Ross Duffer a cependant révélé qu'il pourrait y avoir un saut dans le temps entre cette saison et la suivante : « Idéalement, nous aurions tourné les saisons 4 et 5 l’une à la suite de l’autre, mais ce n’était pas faisable. Alors ce sont des discussions que nous aurons avec nos scénaristes lorsque nous lancerons les sessions d’écriture. »

Les frères duffers ont intérêt à sortir la saison 5 très vite parce que cette fin … #strangerthingsseason4 #StrangerThings4 pic.twitter.com/8mhenp14Jc — ᅠ (@macedoineRatha) July 4, 2022

Où sont passés Yuri, Murray et Enzo ?

Après avoir passé une partie de la saison à explorer une prison soviétique, Joyce et Murray finissent par récupérer Hopper, embarquant au passage Yuri, trafiquant russe à la faible morale, et Enzo, ancien garde russe devenu prisonnier de cellule d’Hopper. Une évasion digne des plus grands films d’action, à base d’hélicoptère et de lance-flammes, qui a permis à la joyeuse bande américano-russe de s’enfuir de Russie.

Pourtant, en fin d’épisode, alors que Eleven et Hopper se retrouvent, et que Joyce rejoint sa famille, il n'y a aucune trace de Yuri, ni d’Enzo, et encore moins de Murray. Si ce dernier est peut-être rentré chez lui (et de retour dans la saison 5 ?), on ignore le sort des deux Russes, sûrement recherchés par le KGB. Vont-ils revenir à Hawkins ? L'URSS et son KGB seront-ils impliqués ? Affaire à suivre.

Murray c'est le héros de cette saison de #StrangerThings4



-Il parle russe

-Il est ceinture noir

-Il est taré/courageux

-Il gère le rissoto

-Et surtout il a sauvé tous le monde



Ce personnage a subit un Glow up total durant cette saison

Félicitations @brettgelman 👏@NetflixFR pic.twitter.com/jNONzBF1Kc — Weylin (@WeylinTV) July 1, 2022

Quels personnages vont finir ensemble ?

Au-delà des intrigues impliquant un monde parallèle infesté de monstres, Stranger Things, c’est aussi de l’amour. En fin de saison 4, plusieurs couples semblent s’être formés/rapprochés ou au contraire, aller mal en point. La romance de Mike et Eleven va-t-elle perdurer, après les doutes de celle-ci en début de saison ? Lucas et Max vont-ils revenir ensemble si celle-ci survit ? Dustin va-t-il retrouver Suzy, son amoureuse à distance ? Nancy se questionne quant à elle sur sa relation avec Jonathan, qui bat de l’aile, tandis que son ex, Steve, lui a fait une déclaration d’amour en plein milieu de l’«Upside Down». Une décision difficile s’impose à elle, tandis que le monde s’écroule et que son entrée à la fac approche.

Cette saison 4 de Stranger Things est aussi celle du coming-out (plus ou moins clair) de certains personnages : si Robin tente d’outrepasser sa timidité (et la lesbophobie latente de l’époque) pour approcher la fille de ses rêves, pour Will, tout semble plus compliqué. L'adolescent ne fait pas de révélation sur son orientation romantique et sexuelle durant cette saison mais ses sentiments très forts pour Mike se lisent au fil des épisodes, et notamment dans le neuvième, où il étouffe ses sanglots. Une scène qui a ému beaucoup de fans.

#StrangerThings #StrangerThings4 Jonathan même en étant défoncé, c’est le seul à se rendre compte de la tristesse de Will… pic.twitter.com/F7jH5DA4hn — PetrovaEra (@petrovaera) July 2, 2022

Hawkins pourra-t-elle avoir une fin heureuse ?

Ce sera tout l’enjeu de cette saison 5 : Hawkins va-t-elle finir à feu et à sang (ce qui est déjà un peu le cas depuis quatre saisons), ou va-t-elle pouvoir être sauvée par Eleven et sa bande ? Une chose est sûre, c’est que les frères Duffer connaissent déjà la fin de l’histoire et ont déclaré dans de nombreuses interviews avoir écrit les grandes lignes de la saison 5, qui sera la dernière, pendant les périodes de confinements.

Une ultime saison qui promet d’être forte en rebondissements, et qui devrait arriver bien plus tôt que prévu : « L’intervalle devrait être plus court cette fois, puisque nous avons déjà les grandes lignes (de la saison 5). […] Et nous ne pouvons pas imaginer une nouvelle pause forcée de six mois », ont déclaré les frangins au magazine Variety. Une arrivée sur nos écrans prévue fin 2023, voire 2024.