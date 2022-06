C’était la mini-série la plus attendue de ces derniers mois : Obi-Wan Kenobi, diffusée depuis le 27 mai dernier sur Disney+, centrée sur le personnage du Jedi, raconte ce qui est arrivé à Obi-Wan pendant ses 19 années d’exil sur Tatooine, entre l’épisode III (La Revanche de Sith) et IV (Un nouvel espoir). Une façon de combler l'ellipse temporelle de la saga originelle. Après le succès de The Mandalorian et le semi-flop du Livre de Boba Fett, la série était attendue au tournant.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Pendant six épisodes, la mini-série a exploré les complexités du personnage d’Obi-Wan « Ben » Kenobi, sa rencontre surprise avec la jeune princesse Leïa et le jeune Luke Skywalker. Du côté des méchants iconiques, Dark Vador est bien présent dans la saga, et particulièrement dans ce dernier épisode, qui met en scène un combat acharné entre les deux protagonistes, ambiance sabre laser et musique dramatique. C’est également le retour de Qui-Gon Jinn, maître d’Obi-Wan, interprété par Liam Neeson.

Que retrouve-t-on dans cet épisode 6 ? (ATTENTION SPOILERS)

Si vous ne souhaitez pas être divulgâché du dernier épisode, on vous conseille de passer cette partie. Car l’épisode final de Obi-Wan Kenobi est centré autour de laffrontement entre le héros et Dark Vador, combat qui prend des allures de deuil pour le Jedi, qui se sent responsable du passage d’Anakin du côté obscur. Dans ce dernier épisode, Dark Vador lâche une phrase terrible : « Ce n’est pas toi qui as tué Anakin Skywalker. C’est moi ». Une scène qui a provoqué l’émotion des internautes, après qu’Obi-Wan soit montré les larmes aux yeux.

#ObiWanKenobi spoilers

-

-

-

-

the pain in obi-wan‘s eyes after he looks into vader’s eyes yeah I‘m not ok at all pic.twitter.com/3nnbPLW87E — mel/nour (@huntersdjarin) June 22, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Ce dernier épisode est aussi l’occasion de voir la progression de l’inquisitrice Reva à la poursuite du jeune Luke. Celle qui était présentée comme une méchante au début de la saison révèle une face plus sentimentale et compatissante que prévue : ancienne padawan ayant rejoint les rangs de l’Empire, on la voit procéder à une rédemption inattendue quand elle décide d’épargner Luke, comprenant qu’elle empruntait la même voie ténébreuse que Dark Vador. Cependant, à mesure que l’épisode se finit, on ignore la suite de sa destinée : que va devenir Reva ? Obi-Wan ne devant a priori n’avoir qu’une seule saison, le personnage va-t-il disparaître dans les abysses ?

Beaucoup de questions à la suite de l’épisode final

Car l’épisode final de la mini-série a donné matière à s’interroger : Obi-Wan a été créé pour combler une ellipse narrative d’une dizaine d’années, et toutes les intrigues ne sont pas résolues. Loin de là… Parmi les interrogations qui reviennent en force, beaucoup de fans se sont demandés pourquoi Obi-Wan n’avait pas tué Dark Vador quand il en avait (encore) les moyens. Si cette voie paraissait impossible (à moins de réécrire toute la saga Star Wars), la présence d’un combat (aussi impressionnant soit-il) sans la possibilité/l’éventualité d’une mort de l’un des protagonistes sonne comme un grain de sable scénaristique.

On peut aussi se demander pourquoi Dark Vador a cessé de chercher Obi-Wan après leur dernier combat ? Ou alors, pourquoi ne l’a-t-il pas retrouvé (c’est pas sorcier, franchement) ? Si ces six épisodes permettent de faire le lien entre le Obi-Wan de l’épisode III et le vieux sage de l’épisode IV (notamment grâce à l’apparition de Qui-Gon Jinn et le développement des personnages de Owen et Beru), Dark Vador reste un mystère.

Autre question restée en suspens : la jeune princesse Leia a-t-elle revu Obi-Wan avant Un Nouvel Espoir ? « Est-ce que je vous reverrai un jour ? », demandait la petite fille à la fin de l’épisode 6. « Il se peut qu’un jour, tu aies à nouveau besoin d’un vieil homme fatigué » lui a répondu Obi-Wan. Si les deux protagonistes se revoient dans l’épisode IV de la saga, on peut se demander s’ils auraient pu se recroiser entre temps.

Un épisode final qui sauve une série imparfaite

Beaucoup ont critiqué le début de la mini-série Obi-Wan Kenobi, invoquant une saga passée à la moulinette Disney, créé davantage pour le fan service. Le dernier épisode semble relever l’estime des spectateurs, impressionnés par le combat final et les effets spéciaux. Jusque-là, de nombreux spectateurs s’étaient plaints de la lenteur de la série, du manque d’ampleur de la mise en scène et d’une écriture facile. Il se pourrait qu’en plus de tisser des liens entre trilogie originelle et prélogie (et donc entre générations de fans), Obi-Wan Kenobi serve à Disney pour introduire la prochaine série, Andor, centrée sur les débuts de la résistance. Avec peut-être des personnages croisés parmi le réseau Le Passage.

Le meilleur épisode de la série (facile), pas parfait comme d’habitude mais beaucoup d’émotions, le grand maître Obi-Wan qui est de retour et un bon final



La réal est trop décevante, des chorégraphies incroyable pour des plans trop aléatoires #ObiWanKenobi pic.twitter.com/C80rgHFpCX — Luca (@Luvanght) June 22, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Au lendemain de la diffusion du dernier épisode, une question subsiste : Obi-Wan Kenobi aura-t-il droit à une saison 2 ? Dans la presse américaine, la présidente de Lucasfilm Ltd Kathleen Kennedy a expliqué que si Obi-Wan a été conçue comme une mini-série limitée, « s’il y a un énorme engouement pour le programme et que le public veut voir d’autres épisodes d’Obi-Wan, alors nous prendrons cela en considération car nous sommes à l’écoute des fans ». Rien de sûr donc, mais la voie (lactée) reste ouverte.