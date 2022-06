Entrez dans l’univers d’Eleven, Dustin, Mike, Lucas et Will dans dans la petite ville d’Hawkins en Indiana au début des années 1980. Et ce, sur les Champs-Elysées ! Une boutique éphémère Stranger Things ouvre au 44, de la plus belle avenue du monde, ce vendredi, à Paris.

Les fans de la série Netflix retrouveront des décors emblématiques – le Palace Arcade ou le laboratoire russe, annonce le site Internet du pop-up store –, l’occasion de s’y prendre en photo. Mais surtout, le magasin regorgera de produits dérivés. Des réservations (gratuit) coupe-file sont possibles. La boutique est ouverte du lundi au dimanche de 10 heures à 20 heures.