La saison 5 de La Servante Écarlate arrive bel et bien pour le mois de septembre. Une nouvelle annoncée par Hulu sur les réseaux sociaux avec, en prime, deux clichés tirés de la série, mettant côte à côte les personnages de June et de Serena, incarnés par Elisabeth Moss et Yvonne Strahovski.

Concernant la trame de ces nouveaux épisodes, la servante écarlate devra évidemment composer avec les conséquences du meurtre de Fred Waterford qu’elle a commis à la fin de la précédente saison, tout en luttant contre Gilead avec Luke et Moira. Pour Serena, la veuve du commandant, il s’agira de maintenir son statut à Toronto tandis que l’influence de Gilead s’étend au Canada. Enfin, le commandant Lawrence travaillera avec tante Lydia en vue de réformer Gilead et d’asseoir son pouvoir.

Une longue attente

Voilà plus de deux ans que les fans de la série attendent l’arrivée de cette cinquième saison de La Servante Écarlate, dont le renouvellement avait été confirmé dès décembre 2020. Côté casting, il faut s’attendre à retrouver Bradley Whitford, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd, Madeline Brewer, Sam Jaeger et Amanda Brugel, tandis que Christine Ko fera son apparition.

A l’inverse, Alexis Bledel, qui incarnait le personnage d’Emily, ne sera pas présente, comme l’a révélé le Hollywood Reporter il y a peu. Enfin, tandis que ces nouveaux épisodes seront disponibles à compter du 14 septembre sur Hulu, aucune date n’a encore été annoncée concernant leur arrivée sur OCS en France.