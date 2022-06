Une superhéroïne en mode teen ! Après Moon Knight, et en attendant She-Hulk cet été, Miss Marvel débarque sur la plateforme Disney+ ce mercredi. L’actrice canadienne de 19 ans, Iman Vellani, a été choisie pour incarner Kamala Khan, adolescente américaine d’origine pakistanaise et de confession musulmane qui vit à Jersey City dans le New Jersey avec ses parents et son frère. Cette jeune fille, un peu nerd, fan de Captain Marvel, peine à trouver sa place au lycée. Sa vie va basculer lorsqu’elle découvre qu’elle possède ses propres superpouvoirs…

Cette mini-série feel-good brasse les thèmes classiques des teen-shows (passage à l’âge adulte, famille, intégration…) à la sauce Marvel. Portrait croisé d’Iman Vellani et Kamala Khan, qui partagent bien des points communs.

Iman Vellani et Kamala Khan, deux superfans de Marvel

Avant même d’être retenue pour le rôle-titre de Miss Marvel, Iman Vellani est une grande fan de Marvel. « J’ai grandi avec le MCU. Lorsque je suis entrée au lycée, il était en face d’un magasin de comics. Je dépensais tout mon argent de poche pour acheter des comics, surtout Invincible Iron Man, mais aussi des vieilles séries des années 1980. Je suis tombée amoureuse de ça ! J’avais l’impression de faire partie d’une sorte de club secret. Peu de gens lisent vraiment les BD. Je passais beaucoup de temps en ligne, sur des forums comme Reddit », raconte Iman Vellani, avec qui 20 Minutes s’est entretenu lors d’une table ronde en visioconférence.

Dans la série, Kamala Khan, un peu geek comme son interprète, assiste à une convention Marvel, donnant une dimension méta à la minisérie. « C’est vraiment cool de jouer avec cela, surtout en tant que fan de Marvel et de tous ces héros. Je peux partager l’amour, l’enthousiasme et la fascination pour les Avengers avec Kamala. J’espère vraiment que tous les nerds et tout le fandom Marvel qui regarderont la série, pourront retrouver cet aspect de la culture des fans et s’identifier. C’est beaucoup de travail d’être fan : connaître toutes les œuvres, être sur les forums, bref, s’impliquer », commente Iman Vellani.

Iman Vellani et Kamala Khan, deux jeunes femmes issues de la diversité

Kamala Khan n’est pas la première héroïne Marvel de confession musulmane. Dust et Monet, deux personnages apparaissant dans les X-Men l’ont précédé. Mais lorsque les comics sortent en 2014, une série Marvel qui a pour héroïne principale une jeune adolescente de confession musulmane, ça relève de l’inédit ! « Kamala Khan était mon roc au lycée. En tant que lectrice de BD, j’étais tellement enthousiaste de découvrir un personnage comme elle. Je ne savais pas qu’elle existait jusqu’à ce que je la voie en couverture d’un Ironheart. Je me suis demandé : “Mais qui est cette personne à la peau foncée ?” Et j’ai craqué pour elle », raconte Iman Vellani.

L’actrice de 19 ans, qui est née et a grandi au Canada de parents immigrés pakistanais musulmans, s’est reconnue dans le « cheminement culturel » de Kamala : « Je me sens beaucoup plus connectée à mes racines, tout comme Kamala dans la série. Je trouve cela merveilleux de pouvoir partager cela avec elle. »

Iman Vellani et Kamala Khan, deux lycéennes d’aujourd’hui

« J’ai lu tous les Miss Marvel au lycée. C’était trop bizarre, Kevin Feige m’a annoncé que j’avais obtenu le rôle lors de ma dernière journée au lycée. C’était vraiment surréaliste », raconte la comédienne. Son expérience récente sur les bancs du lycée a nourri la fiction. « Parfois, c’est difficile d’avoir des personnes plus âgées qui écrivent des séries pour la jeune génération parce qu’ils sont un peu déconnectés », note-t-elle.

Et d’ajouter : « Comme je sortais du lycée quand j’ai été choisie, cela a été facile de tirer des choses de ma vie et d’utiliser beaucoup de mon expérience pour rendre le personnage aussi réaliste que possible. Cette collaboration a été très sympa. » Sur le plateau, les réalisateurs se sont aussi appuyés sur le casting pour pallier ce fossé. « Ils nous ont utilisés comme ressources. On a beaucoup discuté. Ils voulaient savoir pour quels genres de mecs on avait le béguin ou quels étaient nos profs préférés… Bref, de tout ce qui se passait dans notre vie au lycée. Ils étaient merveilleux, très impliqués », se souvient-elle.

Iman Vellani et Kamala Khan, deux passages express à l’âge adulte

La minisérie Disney raconte comment Kamala découvre ses pouvoirs et les responsabilités que cela implique. « Le principal défi de Kamala est de devenir son propre superhéros, et pas une version édulcorée de quelqu’un d’autre », résume la comédienne. Une métaphore du passage à l’âge adulte. « Nous voulions explorer la maladresse de grandir », résume Iman Villani.

Une expérience de passage à l’âge adulte en mode accéléré vécue simultanément par l’actrice. « La découverte de ses superpouvoirs est l’équivalent du fait que j’obtienne ce rôle », estime-t-elle. Tandis que dans la fiction, Kamala apprend à maîtriser ses superpouvoirs, sur le plateau, Iman Vellani découvrait le quotidien d’une superproduction. « Tout était si nouveau. Le simple fait d’être sur le plateau était source de fascination constante, que ce soit pour l’équipement ou les gens avec qui je bossais », se réjouit la comédienne.

L’expérience sur la minisérie lui a permis de préparer son premier rôle au cinéma, dans le film The Marvels, attendu en salle en 2023, où Iman Vellani donnera la réplique à Brie Larson et Teyonah Parris : « C’est intimidant de travailler avec de grands noms. Mais Brie est à mes côtés depuis le début, elle m’a contacté quelques jours après que j’ai obtenu le rôle. Elle m’a tenu la main. Tourner cette série m’a permis d’appréhender plus calmement le tournage de The Marvels. J’ai appris à travailler avec des écrans verts, des effets spéciaux. Je n’avais jamais rien tourné avant ! Maintenant, j’ai acquis une bonne expérience ! » Et de livrer à l’écran une performance pleine d’énergie et de fraîcheur !