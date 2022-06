Salto, MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ et encore Starzplay… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater en mai

La superhéroïne ado « Miss Marvel »

Une superhéroïne en mode teen ! Après Moon Knight, et en attendant She-Hulk cet été, Miss Marvel débarque sur la plateforme Disney+ le 8 juin. Adolescente américaine d’origine pakistanaise et de confession musulmane de Jersey City, Kamala Khan, alias Miss Marvel (jouée par Iman Vellani), peine à trouver sa place parmi ses camarades de classe. Mais la vie de cette superfan de Captain Marvel va radicalement changer lorsqu’elle découvre qu’elle possède ses propres supers pouvoirs. Sur un ton léger et décalé, cette série feel-good aborde les thèmes classiques des teen-shows : passage à l’âge adulte, famille, intégration… Après la série, Miss Marvel apparaîtra dans le film The Marvels, attendu en salle en 2023.

Les coulisses du 7e art dans « Irma Vep »

Olivier Assayas transpose pour HBO et A24 son film éponyme réalisé en 1996, porté par Jean-Pierre Léaud et Maggie Cheung, en minisérie de 8 épisodes. Irma Vep, présentée en avant-première mondiale au cours de la 75e édition du Festival de Cannes et disponible le 7 juin sur OCS, suit Mira (Alicia Vikander), star de blockbusters, qui rejoint le tournage d’un remake des célèbres serials réalisés par Louis Feuillade entre 1915 et 1916 Les Vampires, mis en scène par le névrosé (et hilarant) René Vidal (Vincent Macaigne). Une réflexion singulière et fascinante sur l’industrie cinématographique et le 7e art !

Le développement « Super Pumped » d’Uber

Les patrons de start-up de la Silicon Valley ont le vent en poupe ! Après WeCrashed sur Adam Neumann, cofondateur de WeWork et The Dropout sur Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos, l’anthologie Super Pumped, adaptée des best-sellers éponymes de Mike Isaac, s’intéresse aux entreprises de l’économie 2.0 qui ont changé le monde. La première saison sous-titrée La face cachée d'Uber, diffusée dès le 2 juin sur Canal+ et disponible sur MyCanal, s’intéresse à l’histoire de Travis Kalanick, le fondateur de la célèbre plateforme de VTC. la série créée par Brian Koppelman et David Levien, à qui l’on doit Billions, suit le destin d’une licorne au potentiel de croissance démesuré (l’entreprise vaut encore près de 50 milliards de dollars), mais aussi l’une des plus fragiles, des plus décriées pour ses méthodes borderline et la précarité de l’emploi. Ce biopic en 7 épisodes produit par Showtime, est centré sur l’ascension fulgurante et la chute vertigineuse de son patron survolté aux méthodes de management nocives (Joseph Gordon-Levitt). A ses côtés, Kyle Chandler interprète son investisseur Bill Gurley, Uma Thurman, Arianna Huffington, l’éditorialiste fondatrice du Huffington Post et Elisabeth Shue, sa mère Bonnie, et la voix de Quentin Tarantino pour narrer l’histoire ! Le second volet de cette anthologie s’intéressera à Facebook.

« Becoming Elizabeth » ou les jeunes années d’une reine

Alors que tous les regards sont tournés vers la reine Elisabeth II à l’occasion de son jubilé de platine, Starzplay s’intéresse au destin d’Elisabeth, la première du nom. Disponible le 12 juin sur la plateforme, Becoming Elizabeth suit les jeunes années d’une future reine pleine d’ardeur. La mort du roi Henri VIII déclenche une dangereuse course au pouvoir. Ses trois enfants deviennent des pions dans un jeu entre les grandes familles d’Angleterre et les puissances européennes qui se disputent le contrôle du pays. Edouard, fils de Jeanne Seymour, monte sur le trône en 1547, tentant d’écarter ses deux demi-sœurs Marie Tudor, la catholique dont la mère était Catherine d’Aragon, et Elisabeth, la fille de la célèbre Anne Boleyn, jouée par Alice von Rittberg. Elisabeth va apprendre la politique tout en essayant d’éviter l’échafaud !

Le calendrier des diffusions en France

Yellowstone, saison 3, courant juin sur Salto

Mercredi 1er juin

Doc, saison 2, à 21h10 sur TF1

Marion, saison 1, à 21h sur 13ème Rue

Harry Palmer : The Ipcress File, saison 1, Amazon Prime Video

Chicago Fire, saison 8, Amazon Prime Video

Abbott Elementary, saison 1, Disney+

Sadie Sparks, saison 1, Disney+

Grey’s Anatomy, saison 17, Disney+

Clem, saison 12, Disney+

Jeudi 2 juin

Claws, saison 4, 2 épisodes chaque jeudi à 20h55 sur Warner TV et disponible à la demande

Physical, saison 2, Apple TV+

Super Pumped : La face cachée d’Uber, saison 1, MyCanal

Borgen : Le pouvoir et la gloire, saison 1, Netflix

Vendredi 3 juin

The Boys, saison 3, Amazon Prime Video

Green Mothers' Club, saison 1, Netflix

Les Ailes de l’ambition, saison 1, Netflix

Physical, saison 2, Apple TV+

Samedi 4 juin

Blade Runner : Black Lotus, à 9h, Adult Swim

Dimanche 5 juin

MTV Movie & TV Awards 2022, aux US et le mardi 7 juin à 20h50 sur MTV

Lundi 6 juin

Des gens bien ordinaires, saison 1, MyCanal

My Liberation Notes, saison 1, Netflix

Mardi 7 juin

Irma Vep minisérie, en US + 24 sur OCS

Mercredi 8 juin

Amours et autres délices, saison 1, Disney+

Miss Marvel, saison 1, Disney+

Station 19, saison 4, Disney+

Baby Fever, saison 1, Netflix

Jeudi 9 juin

Beau rivage, suite de l’anthologie Beau séjour, sur Arte.tv

Faking Hitler, l’arnaque du siècle, minisérie, les jeudis à 20h50 du 9 au 23 juin sur Histoire TV

Vendredi 10 juin

For All Mankind, saison 3, Apple TV+

Los Angeles Bad Girls, intégrale, Salto

Fairfax, saison 2, Amazon Prime Video

Peaky Blinders, saison 6, Netflix

First Kill, saison 1, Netflix

Intimidad, saison 1, Netflix

Dimanche 12 juin

Becoming Elizabeth, saison 1, Starzplay

Lundi 13 juin

Landscapers, minisérie, deux épisodes les lundis à 21h sur Canal+ et en intégralité sur MyCanal

Séries : British Touch, un documentaire d’Olivier Joyard, à 22h50 sur Canal+ et disponible sur MyCanal

Made For Love, saison 2, les lundis à 21h sur Canal+ Séries, et en intégralité sur MyCanal

Débris, saison 1, les lundis à 21h sur Serieclub

Tuca & Bertie, saison 2, Adult Swim

Mercredi 15 juin

Love Victor, saison 3, Disney+

Tout recommencer, saison 1, Disney+

God’s Favorite Idiot, saison 1, Netflix

Maldivas, saison 1, Netflix

Jeudi 16 juin

Beau rivage, suite de l’anthologie Beau séjour, les jeudis jusqu’au 30 juin à 20h55 sur Arte et disponible sur Arte.tv

Love & Anarchy, saison 2, Netflix

Vendredi 17 juin

Berlin 63, saisons 1 à 3, Arte.tv

L’Eté où je suis devenue jolie, saison 1, Amazon Prime Video

The Lake, saison 1, Amazon Prime Video

You Don’t Know Me, saison 1, Netflix

Querelles de voisinage, saison 2, Netflix

She, saison 2, Netflix

You Don’t Know Me, saison 1, Netflix

Almost Paradise, saison 1, à 21h sur 13ème Rue

Home, saison 2, Apple TV+

Dimanche 19 juin

P-Valley, saison 2, Starzplay

Lundi 20 juin

Camping Paradis, 100e épisode inédit « Le paradis de Leela », à 21h10 sur TF1

The Orville, saison 2, les lundis à 20h55 sur Warner TV

Birdgirl, saison 2, 2 épisodes le 20 juin puis 1 épisode par semaine, Adult Swim

Mercredi 22 juin

John Ruffo : avis de recherche, saison 1, Disney+

Umbrella Academy, saison 3, Netflix

Jeudi 23 juin

L’Amie prodigieuse, saison 3, deux épisodes les lundis à 21h sur Canal+ et en intégralité sur MyCanal

Yellowstone, saison 1, tous les jeudis à 21h15 sur TMC

Queen, saison 1, Netflix

Vendredi 24 juin

Chloe, saison 1, Amazon Prime Video

Sans Limites, saison 1, Amazon Prime Video

Money Heist : Korea, saison 1, Netflix

Seul face à l’abeille, saison 1, Netflix

Lundi 27 juin

Westworld, saison 4, en US + 24 sur OCS

Mardi 28 juin

Only Murders in the Building, saison 2, Disney+

Mercredi 29 juin

Marvel Studios Daredevil, intégrale, Disney+

Marvel Studios Iron Fist, intégrale, Disney+

Marvel Studios Jessica Jones, intégrale, Disney+

Marvel Studios Luke Cage, intégrale, Disney+

Marvel Studios The Defenders, intégrale, Disney+

Marvel Studios The Punisher, intégrale, Disney+

Motherland : Fort Salem, saison 2, Disney+

Baymax !, saison 1, Disney+

La Famille Upshaw, saison 2, partie 1, Netflix