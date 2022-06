Mais pourquoi est-elle si méchante ? Moses Ingram donne du fil à retordre aux Jedi dans Star Wars: Obi-Wan Kenobi, disponible sur Disney + depuis fin mai. L’actrice de 29 ans, vue dans The Tragedy of Macbeth de Joel Coen, Ambulance de Michael Bay et la série Netlfix Le Jeu de la dame, incarne Reva, la « Troisième sœur » face à Ewan McGregor, Hayden Christensen et Joel Edgerton.

« C’est quelqu’un qui a le sens du devoir et qui ne plaisante pas au moment d’accomplir sa mission », explique Moses Ingram à 20 Minutes. Souriante en interview, elle est assez effrayante à l’écran en inquisitrice chargée de détruire les défenseurs de la Force. Aussi féroce qu’intelligente, c'est une ennemie redoutable.

Le bruit du sabre laser

« Quand j’ai passé la première audition pour le rôle, j’ignorais qu’il s’agissait d’un Star Wars, se souvient l’actrice. On ne m’avait parlé que d’un projet Disney. Quand j’ai appris, par Zoom, que j’avais été choisie, je suis restée bouche bée. » Et il lui a fallu suivre un entraînement des plus sérieux pour se glisser dans la peau de cette athlète qui saute, virevolte et manie le sabre laser de façon virtuose. « Au départ, être attachée à des filins est douloureux, confie-t-elle. Vous êtes saucissonnée pour ne pas tomber et les câbles vous rentrent dans la peau. Cela devient gratifiant dès que vous apprenez à répartir votre poids. Le résultat est vraiment cool. »

Moses Ingram semble avoir maîtrisé l’art du combat quand on la voit en action dans la série. Elle avoue franchement avoir « fait le bruit » du sabre laser la première fois qu’elle l’a manipulé et avoir gardé la poignée de son arme en souvenir. Elle est fière de montrer Obi-Wan Kenobi à ses jeunes neveux et nièces. « Le plus dur a été de ne pas spoiler mon rôle, reconnait-elle. Faire partie de l’univers Stars Wars vous apprend à faire attention à ce que vous racontez en public pour ne pas divulgâcher le spectacle. Mais ce n’est pas évident, surtout en famille. »

Moses Ingram s’amuse aussi beaucoup à l’idée de posséder sa propre figurine et d’avoir participé à cette expérience. « Jouer dans Star Wars est unique, dit-elle. Il est impossible de ne pas être impressionné quoi qu’on ait pu faire avant car on sait qu’on fait partie d’une légende qui marquera toute notre carrière. » Celle de la talentueuse Moses Ingram semble placée sous mes meilleurs auspices après ce rôle marquant.