Depuis la fin de la saga Skywalker au cinéma, l’avenir de Star Wars semble être télévisé : The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi le 27 mai, mais aussi Andor, Ahsoka, et plein d’autres. Rosario Dawson, Pedro Pascal, Ewan McGregor, et Diego Luna font même la couverture du Vanity Fair américain pour marquer le coup. Le magazine livre par la même occasion quelques informations sur une future série pour Disney+ que prépare Jon Watts, le réalisateur des derniers Spider-Man avec Tom Holland.

Rosario Dawson, Pedro Pascal, Ewan McGregor, and Diego Luna, photographed by Annie Liebovitz for V.F. June 2022.



Selon la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, le projet, connu sous le nom de code Grammar Rodeo, se passera après Le Retour du Jedi et suivra un groupe d’ados et rebelles, en mode Les Goonies. Elle cite directement en référence les films Amblin des années 1980 et leurs histoires de passage à l’âge adulte. On comprend mieux pourquoi Jon Watts a abandonné récemment le reboot des 4 Fantastiques pour Marvel.