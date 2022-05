A peine Moon Knight terminée et Miss Marvel prévue dans moins d’un mois (le 8 juin), que Marvel fait déjà la promotion de sa prochaine série sur Disney+, She-Hulk: Attorney at Law. Comme son titre le suggère, le show met en scène Jennifer Walters, alias She-Hulk, alias la cousine de Bruce Banner alias Hulk. Oui, ça fait beaucoup d’alias. Avocate de son état, elle doit gérer sa vie entre son boulot, ses amis, sa famille et bientôt ses super-pouvoirs.

« Vous aimerez quand elle se met en colère. » Avec cette accroche, She-Hulk annonce qu’elle ne jouera pas la carte torturée mais plutôt légère, décalée, presque comique. Transformée en « monstre vert », Jennifer Walters, incarnée par Tatiana Maslany, a un cul d’enfer, emmène son date au lit comme un bébé… et ressemble à Fiona dans Shrek ? A peine la bande-annonce dévoilée mardi soir, une partie des fans est tombée sur ces premières images et surtout sur ses effets spéciaux, qu’ils espèrent non définitifs. Avec cette drôle d’impression de voir une version live de Shrek. Réponse le 17 août prochain.