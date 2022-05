The Boys revient pour une saison 3 très (très) attendue le 3 juin prochain sur Amazon Prime Video, et après un premier teaser « pour public averti », la plate-forme a dévoilé lundi une longue et prometteuse bande-annonce. Et en apparence, tout semble calme au pays des super-héros : Le Protecteur se retient de péter les plombs et Butcher travaille pour le gouvernement sous les ordres de Hughie. Mais lorsqu’une arme anti-Supe fait son apparition, les cartes sont rebattues et les Boys ont la possibilité de combattre à égalité – mais en toute illégalité – les Sept. Butcher avec des super-pouvoirs, c’est donc pour bientôt.

Mais l’événement de cette saison 3 et donc de cette bande-annonce, d’ores et déjà teasé lors de son casting, est l’arrivée fracassante de Soldier Boy, le tout premier super-héros. L’acteur Jensen Ackles de Supernatural lui prête sa stature et son charisme, et d’après les premières images, il n’est pas là pour rigoler. Avis de tempête… de sang.