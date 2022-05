Un drame fascinant, précis comme un documentaire, sur un policier et un système au point de rupture. The Responder, série en cinq épisodes créée par Tony Schumacher, ancien flic devenu scénariste comme Olivier Marchal en France, suit un flic au bord du gouffre lors d’une poignée de patrouilles de nuit à Liverpool. Soyons clairs, il y a beaucoup trop de séries policières à la télévision. Du coup, lorsque la série britannique a été présentée dans la section Panorama internationale au festival Séries Mania, les attentes étaient faibles… Mais la minisérie de la BBC, The Responder, diffusée les 9 et 10 mai sur Canal+, s’est révélée être un polar nocturne haletant, mêlant réalisme fiévreux, zones grises troublantes et humour noir percutant. De quoi se réconcilier avec le genre !

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Tony Schumacher a patrouillé de nuit de longues années à Liverpool avant de craquer et de rendre son insigne. « J’ai fait une dépression nerveuse. Je me serais suicidé si j’étais resté là-bas plus longtemps. C’est un vrai problème qui touche les services d’urgence, pas seulement la police. Beaucoup de gens ne peuvent plus faire face et se suicident. Si j’étais resté là-bas plus longtemps, ça aurait été moi », confie le scénariste que 20 Minutes a rencontré à Séries Mania.

Le portrait d’un flic désabusé

Il s’est appuyé sur son expérience de vie pour créer le personnage de Chris Carson, flic désabusé dont la santé mentale, la moralité et la vie familiale ont été mises à mal par de nombreuses années ingrates dans la police. « Je ne voulais pas que mes anciens collègues regardent la télé et se disent que Chris, c’est moi. Mais, sa santé mentale, sa colère qui monte, la façon dont il embrasse les relations avec les gens, c’est moi, définitivement », raconte-t-il.

Chris Carson est incarné par Martin Freeman (Fargo, Sherlock, The Office) au sommet de son art. Avec son accent de la Mersey à couper au couteau, on peut ressentir la dépression qui le ronge sous les explosions de rage, de souffrance et de désespoir. L’acteur remportera sûrement des prix pour sa performance, à la hauteur de celle de Kate Winslet dans Mare of Easttown.

Déchiré entre ce qu’il veut être – un bon flic, un bon père, une bonne personne – et ce qu’il est, Chris se pose constamment la question de savoir ce qui est juste, mais que signifie être bon dans son monde ?

Une saga criminelle haletante

Cette chronique d’un flic au bord du gouffre prend les allures de saga criminelle haletante lorsque Casey (Emily Fairn), jeune toxicomane désespérée, vole une énorme quantité de cocaïne… Chris se retrouve alors mêlé à des affaires auxquelles il n’aurait jamais dû être impliqué…

Une situation qui se complique encore quand il se retrouve en binôme avec comme nouvelle coéquipière, Rachel (Adelayo Adedayo), une jeune recrue idéaliste. « Tout l’aspect corruption relève de la fiction, souligne Tony Schumacher. Je n’étais pas corrompu. Mais j’ai travaillé avec un Bobby, un officier de police qui s’est avéré l’être. Je ne le savais pas à l’époque, mais je l’ai découvert quelques années plus tard. »

Un système en crise

Au fil des rencontres avec une galerie de personnages improbables, The Responder questionne les limites d’un système et proteste implicitement contre une fonction publique sous-financée et en sous-effectif. « On parle du jeu de la taupe. Quand vous êtes flic, on ne peut jamais prendre le temps de réparer ce qui surgit. Personne ne prend le temps d’arranger les choses. On colle un pansement et on part », déplore le scénariste. Une plongée dans le chaos d’une métropole la nuit, mais aussi au cœur d’un métier et d’un système en crise.