On connaît désormais le nom du prochain Doctor Who. La BBC a enfin révélé le nom du successeur de l’actrice Jodie Whitaker : il s’agit de Ncuti Gatwa. Doctor Who remplace régulièrement l’acteur ou l’actrice qui incarne le fameux héros.

L’acteur écossais d’origine rwandaise est connu pour son rôle d’Eric, le meilleur ami d’Otis, le personnage principal de la série Sex Education, sitcom diffusée sur Netflix.

« C’est un sentiment vraiment incroyable. C’est un véritable honneur. Ce rôle est une institution et il est tellement emblématique. (Doctor Who) signifie beaucoup pour tant de gens, y compris moi-même. Je suis très reconnaissant qu’on m’ait passé le relais et je vais essayer de faire de mon mieux », a promis l’acteur depuis le tapis rouge des BAFTAs de la Télévision, où il était nommé pour Sex Education.

Audacieux

Ncuti Gatwa devient donc le 14e Docteur de l’histoire de la série culte britannique, qui a vu défiler des stars telles que Christopher Eccleston, David Tennant ou encore Matt Smith. Mais ce choix de la BBC est historique dans la mesure où l’acteur, déjà nommé trois fois aux BAFTAs, est le premier homme noir à incarner le personnage principal de Doctor Who.

Un choix doublement audacieux de la part de la chaîne britannique, puisque le gouvernement de Boris Johnson vient de passer un accord très décrié avec le Rwanda pour renvoyer du territoire britannique les demandeurs d’asile rwandais arrivés illégalement.