Des stars, du glamour, et 21 programmes venus de douze pays ! Le Festival de Télévision de Monte-Carlo a dévoilé lundi l’alléchante programmation de sa 61e édition, qui se déroulera dans la Principauté du 17 au 21 juin, lors d’une conférence de presse au Brach Hotel à Paris. « Après deux ans de crise sanitaire mondiale, le festival a retrouvé son haut niveau international avec une compétition d’une très grande qualité comprenant de nombreuses avant-premières mondiales », s’est félicité Laurent Puons, vice-président délégué de l’événement.

Cette année, lors de la cérémonie d’ouverture, présentée par Genie Godula, le Président d’honneur, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco remettra un tout nouveau prix : la Nymphe d’Or du meilleur espoir international. L’acteur français Théo Christine (La guerre des mondes, SKAM,, Suprêmes) en sera le premier lauréat.

La première mondiale « Last Night » en ouverture

La cérémonie sera suivie de la projection, en avant-première mondiale, de deux épisodes de la minisérie en cinq épisodes Last Light, produite par MGM International TV Productions, en association avec Peacock, Viaplay, MBC Group, Stan et distribué internationalement par MGM.

Ce thriller, porté par un casting cinq étoiles (Matthew Fox de Lost, Joanne Froggatt de Downton Abbey et Tom Wlaschiha de Game of Thrones, qui ont déjà confirmé leur venue), évoque les conséquences d’un éventuel effondrement de l’approvisionnement en pétrole.

« Etre ici et ouvrir le festival, c’est un plaisir et un honneur. Nous avons une mission, créer des séries qui pourraient transcender les frontières et en créer de nouvelles. Nous aimerions commencer une conversation, et Last Night est parfaitement dans ce crédo. Inspirée par le best-seller de d’Alex Scarrow, Last Night met en lumière notre indépendance au pétrole. Comme on le sait, c’est un sujet très concret aujourd’hui », a déclaré lors de la conférence de presse, Rola Bauer, présidente des productions télé internationales de MGM.

Neal McDonough de « Desperate Housewives », président du jury fiction

L’acteur et producteur américain Neal McDonough (Desperate Housewives, Arrow, American Horror Story : Double Feature : Dwight D. Eisenhower) présidera le jury fiction. A ses côtés, le scénariste britannique Richard Fee, l’actrice et animatrice Adriana Karembeu, Anna Marsh, directrice générale de Studio Canal et membre du directoire du groupe Canal+, Danna Stern, fondatrice de Yes Studios, à qui l’on doit les séries israéliennes Fauda ou encore On The Spectrum, et Darko Peric, l’inoubliable Helsinki de La Casa de Papel.

« J’ai assisté à ce festival l’an dernier pour la première fois, c’était incroyable ! Je pense que ce festival de télévision incarne le futur, car les gens regardent de plus en plus de séries. Ce festival a été une grande découverte, je suis très honoré de faire partie du jury », a déclaré la star du carton espagnol, présent à la conférence de presse.

Amandine Petit et Eric Antoine, maîtres de cérémonie

Jill Tiefenthaler, la PDG de National Geographic, présidera le jury documentaire et actualités. A ses côtés, Bernadette McDaid, responsable international de Red Bull Studios (Royaume Uni), la journaliste de M6 Marie-Ange Casalta, le documentariste et producteur Tristan Chytroschek, lauréat d’un Emmy Award international, la documentariste norvégienne Tonje Hessen Schei, et Radomir Šofr, responsable du développement de Ceska Televize (République tchèque).

Ces deux jurys auront pour tâche de récompenser de Nymphes d’Or le meilleur de la production télévisuelle internationale lors de la cérémonie de clôture, présentée par Amandine Petit, Miss France 2021 et « humourillusioniste » Eric Antoine. Un nouveau prix sera remis à cette occasion, le prix du public, en partenariat avec BetaSeries. « Je voulais faire quelque chose de cette voix assez rauque dans un corps de blonde aux yeux bleus. Je vais pouvoir porter cette voix haut et fort », se réjouit Amandine Petit.

« Je suis juste trop content. Je suis fan de fiction. Raconter une histoire, c’est une des plus belles choses qui soient au monde. J’aime raconter des histoires, j’aime les écrire, les réfléchir, voir l’impact que cela a sur les gens, la manière dont une histoire peut transformer un moment de la vie », a déclaré Eric Antoine.

Danny Glover, Jason Priestley et Jane Seymour

Afin de marquer le tournant d’une page de cette 61e édition, le festival invitera également une délégation d’anciens présidents de jury, accueillant entre autres les acteurs Danny Glover, Ron Perlman, Eric Close (FBI : Portés disparus), Jason Priestley (Bervely Hills 90210), Jane Seymour (Docteur Quinn, femme médecin), Ricky Whittle (Les 100) et Michael Hirst, le créateur des séries Les Tudors et Vikings.

Une sélection très prometteuse

Cette 61e édition accueillera les premières mondiales de A Private Affair, une série espagnole pour Amazon Prime Video qui se déroule en Galice dans les années 1940, Martha Liebermann, le téléfilm allemand qui raconte la fuite de la veuve du peintre Max Liebermann de l’Allemagne nazie et la minisérie italienne Vincenzo Malinconico, basée sur les romans à succès de Diego De Silva.

La sélection comprend également la première internationale de la production hongroise Ida’s Novel, la première européenne de The Terminal List, série Amazon Prime Video, mettant en vedette Chris Pratt, basée sur le roman du même nom de Jack Carr, et The Offer, minisérie de Michael Tolkin pour Paramount +, qui raconte la gestation et la production du film Le Parrain de Francis Ford Coppola.

Egalement en lice pour les Nymphes d’or dans la catégorie fiction, The Tourist, minisérie britannique qui met en vedette Jamie Dornan en tant que victime d’un accident de voiture qui se réveille à l’hôpital avec une amnésie, Trom, la toute première série dramatique en provenance des îles Féroé, qui suit l’enquête d’un journaliste sur la disparition d’une militante des droits des animaux et écologiste, et Made in Oslo, série norvégienne mettant en scène une gynécologue prête à tout pour tomber enceinte.

Deux œuvres françaises en lice dans la catégorie documentaire

Du côté des séries, le festival projettera par ailleurs en avant-première mondiale les deux premiers épisodes de la fiction de Studio Canal Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites​, tirée du best-seller de Marc Levy, en présence des acteurs et de l’auteur du livre.

Parmi les dix documentaires et reportages en lice dans la catégorie documentaire et actualités, deux œuvres françaises, Chine : La tragédie Ouïghoure et le reportage de Complément d’enquête, « Zelensky : Le Clown devenu chef de guerre ». Citons également Lucy et Desi, le documentaire d’Amazon Prime Video, réalisé par Amy Poehler qui revient sur le parcours de Lucille Ball et Desi Arnaz et la façon dont leur sitcom I Love Lucy a révolutionné Hollywood.

Hors compétition, le documentaire Souffles de vie, mettra en lumière les problématiques de l’impact de l’homme sur un milieu marin aussi fragile que celui de la Méditerranée, et sur les cétacés en particulier.

Les stars de tous les feuilletons hexagonaux

Les festivaliers pourront rencontrer les héros et héroïnes de leurs feuilletons préférés. Les stars d’Un Si Grand Soleil, Demain Nous Appartient, Ici Tout Commence et Plus Belle la Vie participeront à des séances de dédicaces.

M6 proposera deux événements exclusifs : un Behind The Scenes sur les secrets de tournage de l’émission Pékin Express et une séance de dédicaces avec les acteurs Scènes de Ménages et En Famille.

Un Behind the Scenes mettra en vedette les talents des séries à succès de Dick Wolf comme Chicago Fire, Law & Order : Revival, Chicago Med et FBI : Recherchés. SLA Paris, partenaire du festival, proposera une animation maquillage pour les festivaliers.

Les 35 ans d’« Amour, gloire et beauté »

Une première ! Le festival de Télévision de Monte-Carlo met en place un cycle de conférence dédié aux professionnels, baptisé « Business Content », qui réunira showrunners, producteurs et hauts dirigeants de l’industrie autour de thèmes comme « Soap-opéras : Une success story sur plusieurs décennies », « Distribution des formats : Comment créer un succès international » ou encore « L’essor des services OTT et la transition vers une production responsable ».

Rendez-vous incontournable des stars du petit écran depuis plus de soixante ans, c’est tout naturellement à Monte-Carlo que les talents d’Amour, gloire et beauté ont choisi de célébrer le 35e anniversaire du feuilleton. Le Grimaldi Forum accueillera également une rencontre avec les vedettes des Feux de l’amour.