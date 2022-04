Salto, MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ et encore Starzplay… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater en mai

Le retour d’Ewan McGregor dans le rôle de « Obi-Wan Kenobi »

Une série fébrilement attendue par les fans de la saga Star Wars ! Après The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett, la 3e série en live action Star Wars s’intéresse à l’un des personnages les plus emblématiques de la saga intergalactique, Obi-Wan Kenobi. Dix ans après la prélogie, Ewan McGregor retrouve dans Obi-Wan Kenobi le rôle légendaire du chevalier Jedi, tandis que Hayden Christensen renfile le costume de Dark Vador. Lucasfilm a confié la réalisation de la série à Deborah Chow, qui a signé plusieurs épisodes de The Mandalorian. Dans les 6 épisodes qui constituent cette minisérie, diffusés à un rythme hebdomadaire, hormis pour les 2 premiers mis en ligne le 27 mai sur Disney+, l’ancien Maître Jedi se lance dans une mission cruciale au cours de laquelle il devra affronter des alliés désormais devenus ennemis et faire face à la colère de l’Empire. May The Force Be With You !

Le polar nocturne « The Responder »

Ancien policier devenu scénariste comme Olivier Marchal en France, Tony Schumacher a patrouillé de nuit de longues années à Liverpool avant de craquer et de rendre son insigne. Il s’est inspiré de ses souvenirs personnels dans The Responder, diffusée les 9 et 10 mai sur Canal+, pour créer le personnage de Chris Carson, un flic usé et désabusé en pleine crise existentielle, incarné par un Martin Freeman (Fargo, Sherlock) au sommet son art, qui enchaîne une série de patrouilles de nuit. Alors qu’il tente de maintenir la tête hors de l’eau, au travail comme dans sa vie personnelle, Chris se voit obligé d’accepter une partenaire débutante, Rachel. Dans les quartiers dangereux de Liverpool, ils ne pourront survivre la nuit qu’en se serrant les coudes. Sans cela, leur destruction mutuelle est assurée. Dévoilé en avant-première française à Séries Mania, ce polar nocturne haletant, construit autour d’une intrigue soignée, teintée d’humour noir, proteste implicitement contre une fonction publique sous-financée et en sous-effectif.

Le mystère gothique « The Essex Serpent »

Après Severance, portée par Adam Scott, Slow Horses, portée par Gary Oldman, Roar avec Nicole Kidman, Pachinko et WeCrashed, Apple TV+ continue d’épater avec ses prestigieux contenus originaux ! Adaptée du roman éponyme de Sarah Perry, The Essex Serpent, dont les deux premiers épisodes seront mis en ligne le 13 mai, suivis d’un épisode par semaine jusqu’au vendredi 10 juin, a la bonne idée de réunir à l’écran Claire Danes (Homeland) et Tom Hiddleston (Loki). Dans l’Angleterre victorienne, elle incarne Cora Seaborne, une veuve férue de paléontologie venue de Londres pour enquêter sur un serpent légendaire dans un petit village fictif du comté d’Essex. Il incarne Will Ransome, le pasteur de la bourgade. Ils vont s’allier pour résoudre le mystère autour de cette créature marine. Une fiction gothique qui questionne les liens entre science, religion et fanatisme.

Le biopic policier « Clark »

Une série pour patienter jusqu’au 27 mai avant de découvrir la très attendue première partie de la nouvelle saison de Stranger Things sur la plateforme ! Clark, disponible le 5 mai sur Netflix, mettant en scène Bill Skarsgård dans la peau de Clark Olofsson, célèbre braqueur de banques suédois dans les années 1970, à l’origine du concept du « syndrome de Stockholm ». Une histoire déjantée basée sur « la vérité et les mensonges » de l’autobiographie du gangster.

L’amour spatiotemporel de « The Time Traveler’s Wife »

Après le film Hors du temps de 2009 porté par Rachel McAdams et Eric Bana, le roman d’Audrey Niffenegger Le Temps n’est rien est adapté en série pour HBO. The Time Traveler’s Wife, à voir en US + 24 sur OCS le 16 mai, suit l’extraordinaire et contrariée histoire d’amour de Clare et Henry, incarnée par Rose Leslie (Games of Thrones) et Theo James (Divergente), qui souffre de chronodéficience et se retrouve malgré lui transporté dans le temps… Une love story spatiotemporelle revisitée par Steven Moffat (Doctor Who, Sherlock) et par le réalisateur de Game of Thrones, David Nutter.

Le calendrier des diffusions en France

Le Flambeau, Les Aventuriers de Chupacabra, la suite de La Flamme, en mai sur Canal+

Oussekine, minisérie, en mai sur Disney+

Dimanche 1er mai

Magnum P.I, saison 2, Amazon Prime Video

Wisting, saison 2, deux épisodes par soirée les dimanches à 20h55 sur Polar +

Lundi 2 mai

The Pact, saison 1, deux épisodes par soirée les lundis à 20h55 sur Polar +

The Equalizer, saison 2, les lundis à 21h sur Serieclub

Mardi 3 mai

Billions, saison 6, deux épisodes par soirée les mardis à 21h sur Canal+ Séries

Mercredi 4 mai

The Originals, saisons 1 à 5, Amazon Prime Video

Trois mètres au-dessus du ciel, saison 3, Netflix

El marginal, saison 5, Netflix

Les Agents du S.H.I.E.L.D., saison 7, Disney+

The Fosters, saison 5, Disney+

Leo Mattei, brigade des mineurs, saisons 8 et 9, Disney+

La Promesse, minisérie, Disney+

Jeudi 5 mai

Platonique, saison 1, à 20h40, OCS Max et en intégralité à la demande sur OCS

The Pentaverate, minisérie, Netflix

Clark, minisérie, Netflix

Bienvenidos A Edén, saison 1, Netflix

Vendredi 6 mai

Téhéran, saison 2, Apple TV+

The Wilds, saison 2, Amazon Prime Video

Bosch : Legacy, saison 1, Amazon Prime Video

Girls5Eva, saison 2, trois épisodes puis un par soirée à l’heure US les vendredi à 23h15 sur Canal+ Séries, et sur MyCanal

Charmed (2018), saison 2, Salto

Vampire Diaries, intégrale, Salto

The Sound of Magic, saison 1, Netflix

State of Happiness, saison 1, Arte.tv

Coroner, saison 4, à 21h sur 13ème Rue

Lundi 9 mai

Brigade mobile, saison 1, Arte.tv

The Responder, saison 1, trois épisodes le 9 et deux épisodes le 10 mai à 21h sur Canal+ et en intégralité sur MyCanal

Better Things, saison 5, trois épisodes par soirée les lundis à 21h sur Canal+Séries

Parlement, saison 2, France TV Slash (et la saison 1 sur France 5)

Le Remplaçant, nouveaux épisodes inédits, à 21h10 sur TF1

Mardi 10 mai

Visitors, saison 1, Warner TV

Workin' Moms, saison 6, Netflix

Mercredi 11 mai

How I Met Your Father, saison 1, Disney+

Le tournoi d’Everrealm, saison 1, Disney+

Anna, minisérie, Disney+

Frères de crime, saison 2, Netflix

42 jours d’obscurité, saison 1, Netflix

Savage Beauty, saison 1, Netflix

Jeudi 12 mai

HPI, saison 2, à 21h10 sur TF1

Ad Vitam, minisérie, en intégralité du 12 mai au 17 juin sur Arte.tv

Vendredi 13 mai

The Essex Serpent, minisérie, les deux premiers épisodes seront disponibles le 13 mai, suivis d’un épisode chaque vendredi, Apple TV+

Threesome, quatre épisodes par soirée les vendredis à 21h et en intégralité sur MyCanal

C’est comme ça que je t’aime, saison 2, Salto

La Défense Lincoln, saison 1, Netflix

Neumatt, saison 1, Netflix

Le Touche-à-tout, saison 1, Netflix

Samedi 14 mai

Tin Star, saison 1, à 20h50 sur Altice Studio

Lundi 16 mai

The Time Traveler’s Wife, saison 1, à 20h40 sur OCS City

Vampire in the Garden, saison 1, Netflix

Visions, saison 1, à 21h10 sur TF1

Mardi 17 mai

The Future Diary, saison 2, Netflix

Mercredi 18 mai

Life & Beth, saison 1, Disney+

Grand Hôtel, saison 1, Disney+

Grown-ish, saison 4, Disney+

T.O.T.S, saison 2, Disney+

Je te promets, saison 2, Disney+

Qui a tué Sara ?, saison 3, Netflix

Jeudi 19 mai

Bang Bang Baby, saison 1, 2e partie, Amazon Prime Video

Creepshow, saison 3, à 23h25 sur Paris Première

La Montagne aux secrets, minisérie, en intégralité sur Arte.tv jusqu’au 8 juillet

Sisterhood, saison 1, à 20h50 sur Altice Studio

Vendredi 20 mai

Now and Then, saison 1, Apple TV+

Vers les étoiles, saison 1, Amazon Prime Video

Mafia Queens, saison 1, Arte.tv

Theodosia, saison 1, Salto

Love, Death & Robots, volume 3, Netflix

Mafia Queens, saisons 1 et 2, Arte.tv

Mercredi 25 mai

Wu-Tang : An American Saga, saison 1, Disney+

Bob’s Burger, saison 12, Disney+

Brickleberry, saisons 1 à 3, Disney+

Philadelphia, saisons 3 à 7, Disney+

Jeudi 26 mai

La Montagne aux secrets, minisérie, les jeudis jusqu’au 9 juin, sur Arte

Vendredi 27 mai

Stranger Things, saison 4, volume 1, Netflix

Obi-One Kenobi, saison 1, deux épisodes, puis un épisode par semaine sur Disney+