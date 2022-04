C’est comme déguster un chocolat bien fondant, ou se rouler sous un plaid tout doux. Heartstopper, la délicieuse romance pour ados diffusée depuis le 22 avril sur Netflix, est une série feel-good, à la fois inspirante et tendrement réconfortante. Elle raconte la relation naissante entre deux élèves d’un lycée anglais pour garçons, Charlie (Joe Locke) et Nick (Kit Connor). Le premier, un nerd musicien, a été harcelé l’année passée en raison de son homosexualité ; le second, un joueur de rugby populaire, est perçu comme hétéros par ses proches. Tous deux se rapprochent, deviennent amis, et bientôt plus, flirtant via Instagram et rougissant dès qu’ils sont à moins de trois mètres l’un de l’autre.

Autour d’eux gravitent des jeunes attachants : Elle (Yasmin Finney), qui rejoint le lycée de filles après avoir fait sa transition, Isaac (Tobie Donovan), un garçon introverti content qu’on le laisse lire, Tao (William Gao), leur ami inquiet de voir son groupe se diviser, mais également Tara (Corinna Brown) et Darcy (Kizzy Edgell), un jeune couple de lesbiennes qui deviennent rapidement amies avec Elle. Loin des standards actuels des séries ados – pas de drogues, de sexe irréaliste ou de mystères plus dramatiques les uns que les autres – Heartstopper est une tranche de vie tranquille et accessible. Les personnages, interprétés par des acteurs et actrices tout juste sortis du lycée, se livrent à des activités d’adolescents : repas à la cantine, sorties au cinéma, orchestre ou sport… Et longue hésitation avant d’envoyer un message à l’objet de leurs pensées, ou recherche Google frénétique sur leur orientation sexuelle.

Heartstopper était très attendue avant même sa diffusion par Netflix : il s’agit en effet de l’adaptation d’un webcomic populaire du même nom, publié à partir de 2016 en ligne, puis en version papier dès l’année suivante. Sa créatrice, Alice Oseman, est une autrice britannique queer [elle utilise les pronoms féminin « she » et neutre « they » en anglais]. Agée de 27 ans, elle compte déjà quatre romans et deux novellas (romans courts) à son actif, en plus de Heartstopper dont elle écrit actuellement le cinquième tome. Elle est également la scénariste et créatrice de l’adaptation.

Putting Aled in the adaptation would be a disservice to his character. I wouldn't be able to flesh out his character or give him a satisfying arc without changing his backstory from RADIO SILENCE. It would also prevent me from ever adapting RADIO SILENCE as a separate show/movie. https://t.co/v7U1A339Ov — Alice Oseman Updates (@AliceOseman) December 20, 2021

Putting Aled in the adaptation would be a disservice to his character. I wouldn't be able to flesh out his character or give him a satisfying arc without changing his backstory from RADIO SILENCE. It would also prevent me from ever adapting RADIO SILENCE as a separate show/movie. https://t.co/v7U1A339Ov — Alice Oseman Updates (@AliceOseman) December 20, 2021



Un premier roman à 17 ans

Alice Oseman a commencé à écrire son premier roman, Solitaire, à l’âge de 17 ans. Elle a 19 ans lorsqu’il est publié par l’éditeur britannique HarperCollins, qui en obtient les droits aux enchères. Des contrats sont conclus dans la foulée avec plusieurs éditeurs étrangers. En France, le livre est traduit et publié l’année suivante par Nathan sous le titre L’année solitaire.

C’est l’histoire de Tori Spring, une adolescente pessimiste en classe de première, et de sa rencontre avec Michael Holden, incorrigible optimiste. Ils enquêtent sur des canulars aux conséquences de plus en plus sérieuses qui se produisent dans leur école. Décrit par son autrice comme un roman « sombre », Solitaire évoque déjà des thèmes qui deviendront récurrents dans l’œuvre d’Oseman : l’amitié, les problèmes de santé mentale, et les relations LGBT+.

Car Tori est la grande sœur de Charlie Spring, futur héros de Heartstopper, qui traverse au moment de Solitaire une période compliquée sur le plan psychologique. Lui et son petit-ami, Nick Nelson, sont au cœur d’une novella qu’Alice Oseman publie l’année suivante, Nick & Charlie, puis de Cet Hiver – les deux sont publiées en version électronique par HarperCollins.

Des romans au webcomic

Début 2016, Oseman sort son deuxième roman. Radio Silence (Silence Radio en VF, éditions Nathan) est écrit pendant ses études à la prestigieuse université de Durham. On y suit Frances Janvier, une excellente élève dont la vie se partage en deux, entre ses efforts pour entrer à Cambridge ou Oxford, et son podcast préféré, Universe City. Sa vie bascule lorsqu’elle fait la connaissance d’Aled Last…

Avec Silence Radio, Alice Oseman confirme son talent pour créer des personnages attachants. Elle y explore la pression scolaire qui pèse sur certains jeunes. Elle s’efforce également de représenter des personnes de différentes ethnies et orientation sexuelle, un travail qu’elle continue depuis.

En parallèle de sa vie de romancière, Alice Oseman, se lance dans un projet graphique : un webcomic sur la rencontre et le début de romance entre Charlie et Nick, les personnages secondaires de Solitaire. Le premier épisode, publié le 1er septembre 2016 sur la plateforme Tapas et un blog Tumblr, signe le début de l’aventure Heartstopper.

Where it began in 2016: @AliceOseman pitching Heartstopper to me. It's insane that this reads almost exactly like a summary of the TV show. She had such a clear vision right from the start! pic.twitter.com/owCL6Uyk2U — Lauren James (@Lauren_E_James) April 22, 2022

Where it began in 2016: @AliceOseman pitching Heartstopper to me. It's insane that this reads almost exactly like a summary of the TV show. She had such a clear vision right from the start! pic.twitter.com/owCL6Uyk2U — Lauren James (@Lauren_E_James) April 22, 2022



« Je tenais tellement à ces personnages. Après avoir écrit [Solitaire], je n’arrêtais pas de penser à [Nick et Charlie] et je savais que je voulais raconter leur histoire », expliquait Alice Oseman en avril 2022 à BuzzFeed. Dès le départ, elle imagine cette histoire comme « très tranquille », une « tranche de vie » sans « drame extrême », écrit-elle alors à une amie autrice. Le format webcomic, et sa publication épisodique, lui semble correspondre – davantage qu’un roman – à ce récit très quotidien.

Tranquillement radical

Quotidien, mais tranquillement radical. Car Heartstopper est un récit d’amour et d’amitié queer comme on en voit encore peu. L’homophobie, la lesbophobie, la transphobie, n’en sont pas absents. Mais les discriminations ne sont pas au centre de l’histoire. C’est avant tout celle d’amours adolescents, d’un groupe d’amis qui se forment, de jeunes explorant leur identité. Alice Oseman n’hésite pas à jouer avec les clichés scénaristiques propres à la romance pour représenter la vie des jeunes, dans la simplicité de son déroulement et la complexité de ses émotions.

Rapidement, la BD rassemble des millions de lecteurs en ligne, jusqu’à éveiller l’intérêt d’un éditeur, Hachette, qui publie un premier volume en 2018. Trois autres suivent ; le cinquième et dernier, dont les épisodes sont en cours de publication sur Tapas, Webtoon et Tumblr, doit sortir début 2023.

View this post on Instagram A post shared by Alice Oseman (@aliceoseman)



Alice Oseman a également publié deux autres romans « young adult » : I Was Born For This, sorti en 2018, raconte la rencontre entre une jeune fan du groupe The Ark, Angel Rahimi, et le leader dudit groupe, Jimmy Kaga-Ricci. Paru en 2019, Loveless se penche sur le parcours de Georgia, une étudiante qui prend conscience qu’elle est asexuelle et aromantique – comme Alice Oseman elle-même.

« Osemanverse »

Les publications young adult de l’autrice forment un univers cohérent – baptisé Osemanverse par ses fans. Aled, l’un des protagonistes de Radio Silence, est un personnage secondaire de Heartstopper (il a d’ailleurs été retiré de la série pour cette raison, Oseman ayant expliqué qu’elle n’aurait « pas pu construire son personnage (…) sans modifier son histoire dans Radio Silence »). I Was Born for This et Loveless contiennent des «références sournoises» aux autres ouvrages.

Le « Osemanverse » rassemble des jeunes d’origines diverses, ayant une vie en ligne active, souvent queer. « J’aime vraiment emmener les personnages dans une découverte de leur identité queer de manière joyeuse », expliquait Alice Oseman à BuzzFeed. Ses histoires normalisent la diversité, et tendent à favoriser les relations platoniques et les amitiés. « Je ne sais pas vraiment pourquoi les médias préfèrent tant les relations romantiques aux amitiés, déclarait-elle au webzine HelloGiggles en 2016. J’imagine que les gens pensent que les relations romantiques ont un degré de proximité et d’exclusivité plus important, ce qui les rend plus spécial. Je n’ai jamais compris ça. »

La romance au cœur de Heartstopper est différente : « J’ai appris que la romance n’est pas exagérée quand on parle d’une personne marginalisée. Il y a tellement, tellement de romances qui concernent des personnes cisgenres, hétérosexuelles, blanches et valides. Mais en dehors de cela, il n’y a pas beaucoup de variété », déplorait-elle auprès du journaliste Sean Z en mai 2021.

Aux manettes de l’adaptation

L’autrice s’inspire directement de son expérience, et de celles de ses proches, pour construire ses personnages et récits authentiques. Comme les personnages de Heartstopper, Oseman a étudié dans un lycée non mixte du sud-est de l’Angleterre. Mais elle fait aussi appel à des « sensitivity readers », expliquait-elle à Sean Z., des personnes embauchées pour vérifier le traitement des personnages issus de minorités. « Je me suis aussi tournée vers les expériences d’hommes queers pour écrire certains aspects de l’histoire de Nick et Charlie – des livres, des articles, des documentaires, des vidéos YouTube, etc », racontait-elle également en 2019 au site The Reading Realm.

Pour l’adaptation, Alice Oseman a pu rester aux manettes, écrivant le scénario mais supervisant également les décors, les costumes, la musique et, bien sûr, le casting. Le résultat est extrêmement proche du webcomic originel. Si proche que, dès vendredi, des fans se sont amusés à comparer les plans de la série avec les cases de la bande-dessinée. Surtout, l’adaptation a rapidement rencontré un public nombreux, bien au-delà du lectorat – déjà conséquent – d’Alice Oseman. Celle-ci pense déjà à la suite : « J’ai la liberté de décider ce que je veux faire après, explique-t-elle au Guardian, et je me sens attirée par la création de personnages plus âgés maintenant – parce que j’ai grandi. »