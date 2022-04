L’année 2022 marque les cinquante ans de l’affaire du Watergate. La minisérie Gaslit, disponible ce dimanche sur Starzplay, propose de redécouvrir sous un angle inédit cette affaire d’espionnage politique qui aboutit, en 1974, à la démission de Richard Nixon. Cette adaptation de la première saison du podcast Slow Burn, créée par Robbie Pickering, plonge au cœur d’un des scandales politiques les plus retentissants de l’histoire au travers des acteurs méconnus, longtemps négligés, mais essentiels à la chute du 37e Président des États-Unis.

« J’ai toujours été obsédé par la culture de Nixon. Une grande partie de nos médias, de notre système politique a commencé avec Nixon. Cette culture de la corruption est fascinante et persiste encore aujourd’hui », raconte le créateur Robbie Pickering, qui a eu bien du mal à monter son projet : « Personne n’en voulait ! Ça m’a pris environ dix ans. Le succès du podcast, centré sur Martha, a permis d’exaucer enfin mon vœu ».

Martha Mitchell, lanceuse d’alerte

Lors d’un entretien avec David Frost en 1977, Richard Nixon a déclaré : « Si Martha n’avait pas été là, il n’y aurait pas eu de Watergate. ». L’histoire de Gaslit est donc centrée sur Martha Mitchell, interprétée par Julia Roberts, l’épouse du fidèle procureur général de Richard Nixon, John Mitchell, incarné par Sean Penn.

« Quand j’étais petit, je regardais encore et encore Nixon, Les Hommes du Président… J’aime Alan Pakula probablement plus que la plupart des autres réalisateurs. Mais tous ces films, mais aussi les livres d’histoire ou les biographies ne parlent pas vraiment de Martha. Même dans une certaine mesure, Woodward et Bernstein. En quelque sorte, ils ne s’intéressent pas vraiment à Martha et se contentent de commenter la figure tragique qu’elle a été et combien ils sont désolés pour John Mitchell. J’essaie de corriger cela », relate Robbie Pickering.

En alertant publiquement sur l’implication de Nixon dans le Watergate, et ce, malgré son appartenance au parti, elle bouleverse la vie politique américaine, mais aussi sa vie personnelle. Son époux se retrouve tiraillé entre sa femme, qu’il aime follement, et son indéfectible loyauté à son ami, le Président Richard Nixon. « Martha était très complexe. Elle était facile à discréditer parce qu’elle était alcoolique, mais elle était aussi une héroïne. »

Deux couples au cœur du scandale

« Quand on lit l’histoire de Martha, il s’avère, et ce n’est pas dans le podcast, que l’effritement de son mariage correspond à la durée du scandale », indique Robbie Pickering. D’un côté, Gaslit montre comment le scandale a détruit le couple formé par les Mitchell, de l’autre, la série montre aussi comment le Watergate a uni un autre couple, celui formé par John Dean, le conseiller juridique de la Maison-Blanche, et celle qu’il vient tout juste d’épouser en 1972, Maureen Dean. Un duo incarné à l’écran par Dan Stevens (Downton Abbey) et Betty Gilpin (Nurse Jackie, Glow). « John et Mo Dean formaient un contrepoint intéressant : d’un côté, la complicité détruit le couple, de l’autre, elle le lie d’une façon assez étrange. Il y avait un point d’intersection assez intéressant », résume Robbie Pickering.

La série montre ainsi comment la connivence ou l’héroïsme naissent de ces histoires humaines. « J’espère que la série apportera un peu d’espoir aux gens, parce que même si ces scandales continuent, si nous comprenons d’où ils viennent, nous pourrons mieux nous en protéger et avoir plus de considération pour les gens comme Martha qui s’expriment », conclut Robbie Pickering.