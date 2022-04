Le discours de Fleur Pellerin sur la culture et l’Ukraine, l’iconique Gillian Anderson sur le tapis rose, l’énergie communicative de Maya Landsmann, les larmes aux yeux de l’équipe d’Afterglow au Palais des festivals…. La saison 5 de CanneSeries est passée par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel des émotions ! Alors que les festivaliers vont découvrir ce mercredi soir à l’issue de la cérémonie de clôture les premiers épisodes du Flambeau, la suite de la série à succès de Canal+, La Flamme, 20 Minutes fait le bilan de six jours de projections, très riches. Nos coups de cœur de cette saison 5 du festival azuréen.

« 1985 »

Une fiction sur la fin du temps de l’innocence. 1985, première série coproduite par les deux chaînes publiques du pays RTBF et VRT, suit l’emménagement à Bruxelles et l’entrée dans l’âge adulte de Vicky, son frère Franky et son meilleur ami Marc. Tandis que Vicky entame des études de droit à l’Université libre de Bruxelles, Marc et Franky, font leurs premiers pas en tant que recrues dans la gendarmerie belge. Leurs vies vont se retrouver mêlées à l’affaire (toujours irrésolue) des tueries du Brabant, plusieurs vagues d’attaques à main armée et d’assassinats qui secouent la Belgique de 1982 à 1985. Les trois jeunes gens vont peu à peu perdre leurs illusions tout comme le pays sa foi en la justice, la politique et les forces de l’ordre. Créée par Willem Wallyn (All of Us) et réalisée par Wouter Bouvijn (The Twelve et Red Light, deux séries précédemment récompensées à Canneseries), 1985 imbrique avec beaucoup d’habileté les histoires intimes touchantes de ses protagonistes fictifs avec l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire belge. La série sera diffusée en 2023 en Belgique et en France sur Canal+

« Audrey est revenue »

Une dramédie drôle et tendre ! Écrite par Florence Longpré et Guillaume Lambert et réalisée par Guillaume Lonergan, Audrey est revenue, première fiction québécoise à figurer en compétition officielle dans la catégorie format long à Canneseries, suit Audrey, une femme de 34 ans (incarnée par Florence Longpré) qui se réveille miraculeusement d’un long coma, seize ans après avoir été retrouvée inconsciente sur une route de campagne. Entre-temps, bien des choses ont changé autour d’Audrey, la société tout comme sa famille et ses proches. Alors qu’Audrey va devoir recouvrir la mémoire et réapprendre à vivre, son réveil va bouleverser la vie de son entourage. La réussite de cette fiction repose sur des répliques aiguisées, drôles, une distribution impeccable et sa capacité à jouer avec les ruptures de ton.

« Afterglow »

Une fiction norvégienne bouleversante, mais jamais pathos, saluée par une standing ovation ce mardi au Grand Auditorium Louis Lumière du Palais des Festivals à Cannes. Créée par Atle Knudsen et Kjetil Indregard, la série Afterglow suit Ester Sand, une femme qui apprend le jour de son 40e anniversaire qu’elle est atteinte d’un cancer du col de l’utérus. Une nouvelle qui va bouleverser son monde. Mais après le choc initial, c’est Ester qui réconforte les gens de sa vie : son mari avec qui elle forme un couple uni depuis une vingtaine d’années, ses enfants, son père, ses amis. Mais la lumineuse Ester n’a ni l’intention de se laisser abattre, ni de mourir, elle veut au contraire profiter pleinement de chaque instant à vivre. Afterglow réussit le tour de force de nous faire aimer profondément Ester et sa bande en quelques minutes à peine. Une ode à la vie, où l’on rit en pleurant, où l’on pleure en riant.

« The Lesson »

Après avoir enflammé le tapis rose l’an dernier avec Sad City Girls, Maya Landsmann revient sur la Croisette avec une série, devenue un phénomène de société en Israel. Dans The Lesson, créée par Deakla Keydar et réalisée par Eitan Zur (Asylum City, BeTipul, la version originale de En Thérapie), elle incarne Lian, une impétueuse étudiante de 17 ans, dont une discussion politique avec Amir, enseignant libéral et anti-armée de 43 ans, tourne au pugilat. Alors que la jeune femme raconte qu’elle et ses amies se sont fait harceler par des personnes arabes à la piscine la veille, très vite, la jeune femme tient des propos racistes. Des propos condamnés par le professeur, mais qui suscitent une grande adhésion dans la classe… Au-delà de dépeindre la réalité politique explosive en Israël, The Lesson montre à quel point, à l’ère des fake news et des réseaux sociaux, la difficulté de débattre sereinement. Cette série qui pose les bonnes questions et dont on ne sort pas indemne !

« El Inmortal »

Une histoire de mafia classique, mais brillamment exécutée ! El Inmortal revient sur l’histoire vraie de Los Miami, un gang qui contrôlait le trafic de cocaïne et le milieu de la nuit madrilène dans les années 1980 et 1990. El Inmortal suit l’ascension de Jose Antonio à la tête de cette organisation, crainte de tous. Un homme devenu l’un des trafiquants de drogue les plus puissants d’Europe et une légende parce qu’il a survécu à un nombre incroyable de tentatives d’assassinat. Dans El Inmortal, la violence rageuse de Jose Antonio et son gang semble faire écho à l’effervescence de l’Espagne post-Franco. Soutenue par un casting impeccable, une réalisation soignée et une bande-son survoltée, cette série ravira les fans du genre.

« Night Cat Express : Night Dream »

Night Cat Express : Night Dream, première série chinoise présentée sur la Croisette, concourt en compétition format court. Cette anthologie, créée par Wei Huang, Yirui Wang, Chuan Wang et Ye Shu, se compose de treize contes nocturnes étranges. Chaque conte est initié par un échange entre le protagoniste principal de l’histoire et un mystérieux chat. Cette anthologie, visuellement foisonnante, questionne, à la manière de Black Mirror, les côtés les plus sombres de l’humanité et de nos sociétés contemporaines. Night Cat Express : Night Dream montre comment nos insatiables désirs peuvent se retourner contre nous… Une série qui prouve encore la vitalité de la créativité artistique en Asie.