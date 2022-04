« Gaslit », « Mister 8 », « Dropout »... Les séries à ne pas rater en avril

Salto, MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ et encore Starzplay… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater en avril

Le marivaudage stylisé « Mister 8 »

Un marivaudage finlandais stylisé en noir et blanc ! Mister 8, fiction sacrée meilleure série lors de la saison 4 de CanneSeries, suit les aventures de Maria (Krista Kosonen qui renouvelle l’archétype de la femme fatale), PDG d’une entreprise familiale qui a la particularité d’avoir non pas un, mais sept conjoints. A chacun d’eux est attribué contractuellement par la businesswoman un jour de la semaine. Lorsqu’elle rencontre et tombe sous le charme de Juho (Pekka Strang), un ingénieur qui vient d’emménager en ville, sa vie bien organisée va basculer… Une comédie romantique noire, qui bouscule les codes aussi bien narrativement que visuellement, à ne pas rater le 1er avril sur Canal+ Séries et MyCanal.

L’arnaque Theranos dans « The Dropout »

Amour, mensonge et cupidité. The Dropout, minisérie en huit épisodes disponible le 20 avril sur Disney+, revient sur l’une des plus grosses affaires d’escroqueries de la Silicon Valley. Brillante chef d’entreprise à qui tout réussit, Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) est devenue la plus jeune milliardaire autodidacte de l’histoire de l’industrie. Sa florissante entreprise Theranos fait désormais partie des fleurons de la nouvelle industrie. Pourtant, aveuglée par une ambition démesurée et un désir de célébrité totalement perverti, elle va perdre tout son empire et connaître une chute tout aussi spectaculaire…

Le scandale du Watergate dans « Gaslit »

L’année 2022 marque les cinquante ans de l’affaire du Watergate. La série d’anthologie Gaslit, disponible le 24 avril sur Starzplay et emmenée par un casting cinq étoiles ( Julia Roberts, Sean Penn, Dan Stevens, Betty Gilpin, Shea Whigham, Allison Tolman) propose de redécouvrir cette affaire d’espionnage politique qui aboutit, en 1974, à la démission de Richard Nixon. Gaslit met en scène, sous un angle inédit, des acteurs méconnus, longtemps négligés, mais essentiels à la chute du 37e Président des États-Unis… Des subordonnés de Nixon aux lanceurs d’alerte, une plongée palpitante au cœur d’un des scandales politiques les plus retentissants de l’histoire.

La « déflagration » made in Italie, « Bang Bang Baby »

Un thriller bubble gum dans le Milan coloré du mitan des années 1980 ! Bang Bang Baby, première série originale italienne d' Amazon Prime Video, qui sera présenté en compétition format long à CanneSeries avant sa mise en ligne le 28 avril, suit les aventures d’Alice (Ariana Becheroni), une ado timide et mal dans sa peau, dont la vie va être bouleversée quand elle découvre que son père, qu’elle croyait mort depuis des années, est en vie. Elle part alors à la rencontre de la famille de ce dernier, les Barones, clan de la branche milanaise de la mafia. Par amour pour son père, Alice sombre doucement dans le monde criminel… « Une authentique déflagration », promet le festival CanneSeries.

Le thriller métaphysique « Shining Girls »

Zoey Bartlett dans la série politique À la Maison-Blanche, Peggy Olson dans la série dramatique Mad Men, Robin Griffin dans la mini-série policière Top of the Lake et June Osborne dans la série dystopique The Handmaid’s Tale : La Servante écarlate… Parcourir la carrière d’Elizabeth Moss revient à faire une liste des meilleures séries de tous les temps. L’actrice revient dans une nouvelle série Apple TV+, intitulée Shining Girls, le 29 avril. Dans cette fiction créée par Silka Luisa, adaptation du best-seller Les Lumineuses de Lauren Beukes, qu’elle produit, Elizabeth Moss incarne Kirby Mazrachi, archiviste dans un journal de Chicago alors qu’elle aspirait à devenir journaliste avant qu’une traumatisante agression ne brise son rêve… Lorsqu’elle apprend qu’un meurtre commis récemment est lié à son agression, elle s’allie à Dan Velasquez, un reporter chevronné mais tourmenté (Wagner Moura), pour démasquer son agresseur. S’ensuit un thriller métaphysique où un tueur en série brise l’espace-temps à la recherche de victimes féminines.

Le calendrier des diffusions en France

Gentleman Jack, saison 2 inédite en avril et en US + 24 sur OCS

Vendredi 1er avril

Slow Horses, saison 1, Apple TV+

Mister 8, saison 1, 4 épisodes par soirée les vendredis à 21h sur Canal+ Séries, et disponible en intégralité sur MyCanal

Chucky, saison 1, Salto

Chicago Fire, saisons 1 à 7, Amazon Prime Video

L’Internat : Las Cumbres, saison 2, Amazon Prime Video

Wolf Like Me, saison 1, Amazon Prime Video

Mafia Queens, saisons 1 et 2, sur Arte.tv

Dimanche 3 avril

Downton Abbey, intégrale, dès le dimanche 3 avril à 21h sur Téva

Lundi 4 avril

New York : Crime Organisé, saison 2, à 21h sur 13ème Rue

Infiniti, 2 épisodes par soirée les lundis à 21h, et disponible en intégralité sur MyCanal

Mardi 5 avril

Sentinelles, saison 1, à 20h40 sur OCS Max

Mercredi 6 avril

Les Petits Meurtres d’Agatha Christie, saison 2, les mercredis à partir du 6 avril à 20h50 sur TV Breizh

Thérapie alternative, saison 1, Disney+

Single Drunk Female, saison 1, Disney+

Les Chefs toqués, saisons 1 et 2, Disney+

Vendredi 8 avril

Derby Girl, saison 2, France.tv Slash

Dirty Lines, saison 1, Netflix

Elite, saison 5, Netflix

Dr House, intégrale, Salto

Sous le soleil, saisons 1 à 13, Salto

Lundi 11 avril

Black Cover, saison 3, Toonami

Mardi 12 avril

Hard Cell, saison 1, Netflix

Clem, saison 12, à 21h10 sur TF1

Mercredi 13 avril

Heureux… ou presque (Almost Happy), saison 2, Netflix

Ta mère l’incruste, saison 1, Netflix

Disparition inquiétante, épisode inédit « Sous pression 7, à 21h05 sur France 2

The Killing, saisons 1 à 4, Disney+

Je te promets, saisons 1 et 2, Disney+

HPI, saison 1, Disney+

Vendredi 15 avril

Outer Range, saison 1, Amazon Prime Video

Roar, saison 1, Apple TV+

Anatomie d’un Scandale (Anatomy of a Scandal), saison 1, Netflix

Mai : La rage d’une mère (Mai), saison 1, Netflix

Belgravia, saison 1, Salto

Mardi 19 avril

Better Call Saul, saison 6, Partie 1, Netflix

Mercredi 20 avril

En un battement (The Marked Heart), saison 1, Netflix

Yakamoz S-245, saison 1, Netflix

Poupée russe, saison 2, Netflix

The Dropout, saison 1, Disney+

Homeland, saisons 1 à 8, Disney+

Jeudi 21 avril

La Grossesse de M. Hiyama (He’s Expecting), saison 1, Netflix

Vendredi 22 avril

Heartstopper, saison 1, Netflix

Dimanche 24 avril

Gaslit, saison 1, Starzplay

Lundi 25 avril

The Baby, saison 1, en US + 24 sur OCS

Raised By Wolves, saison 2, Warner TV

Barry, saison 3, en US + 24 sur OCS

Three Busy Debras, saison 2, en US + 24 sur Adult Swim

Mardi 26 avril

We Own This City, minisérie, en US + 24 sur OCS

Jeudi 28 avril

Bang Bang Baby, saison 1, Amazon Prime Video

Les 7 Vies de Léa, saison 1, Netflix

Dollface, saison 2, Disney+

The Practice, saisons 1 et 2, Disney+

Vendredi 29 avril

La Unidad – Unité Anti-Terroriste, saison 2, Amazon Prime Video

Grace & Frankie, saison 7 – Les derniers épisodes, Netflix

Ozark, saison 4, Partie 2, Netflix

Shining Girls, saison 1, Apple TV+