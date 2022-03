Moon Knight est l’une des séries les plus attendues de l’année ! Vingt-quatre heures après sa mise en ligne, la bande-annonce cumulait déjà 75 millions de vues. Disponible ce mercredi sur Disney +, Moon Knight, minisérie en 6 épisodes, basée sur les comics Marvel éponymes et créée par Jeremy Slater, suit Steven Grant ( Oscar Isaac), employé discret dans une boutique de souvenirs d’un musée, victime de pertes de mémoire et hanté par d’étranges visions. Il va découvrir qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et qu’il partage le même corps qu’un mercenaire, Marc Spector.

Pour mettre en scène sa superproduction sur fond d’Egypte moderne et antique, Marvel Studios a misé sur le cinéaste égyptien Mohamed Diab, principalement connu pour son film Les Femmes du bus 678 qui traite du harcèlement sexuel des femmes dans la ville du Caire. Rencontre avec le réalisateur qui s’est battu bec et ongles pour mettre en scène cette histoire de superhéros schizo.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de réaliser cette série ? Êtes-vous un fan de Marvel, de « Moon Knight » en particulier ?

Je suis fan des grands films intimes, comme ceux de Denis Villeneuve. J’ai appris l’anglais grâce aux films américains. J’avais fait des films internationaux, présentés dans des festivals. J’ai déménagé à Hollywood il y a trois ans. Ma femme, Sarah, et moi-même avions écrit et vendus deux films de science-fiction. Mais quand mes agents m’ont parlé de Moon Knight, je me suis dit : « C’est tout moi, le drame qu’il contient, la partie égyptienne, présente et passée ». Je me suis lancé ce défi de faire ce que je n’avais jamais fait, comme de l’action, de la comédie et de l’horreur. Moon Knight, c’est le rêve de tous les réalisateurs. Ce qui m’a le plus plu, c’est le personnage avec sa dualité. On a tous une forme de dualité, la personne à l’intérieur et celle à l’extérieur. Chez Mark et Steven, c’est très nettement séparé, mais je peux m’identifier à eux. C’est pour cela que je me suis battu pour ce job. Avec ma femme, on a écrit un pitch de deux cents pages qui parlait de tout. Une fois ces deux pages écrites, j’ai su que j’étais le meilleur pour faire Moon Knight. Je suis né pour faire ça !

Qu’y avait-il dans ces 200 pages qui a convaincu Marvel de vous confier les rênes ?

Ces fameuses pages avaient tout, à commencer par des photos de moi enfant près de vestiges égyptiens. Enfant, j’en étais dingue. J’avais aussi fait des films sur la question de l’identité. J’avais détaillé comment je pouvais développer cette histoire : comment je voyais Mark, Steven, le vilain, Layla, etc. J’ai parlé de l’Egypte, du fait qu’on ne voit pas l’Egypte telle qu’elle est dans les films que nous voyons. J’ai montré à quel point la véritable Egypte est belle et dans quels lieux magnifiques je voulais tourner. J’ai parlé du montage, de la façon dont je voulais mettre en scène l’action, de mes références en matière d’action. Nous avons aussi discuté de la direction artistique, des thèmes visuels, de comment je pourrais refléter à l’écran les sentiments de Mark et Steven. Dans presque toutes les scènes, on peut voir une ombre ou quelque chose qui reflète l’idée de dualité, mais aussi parfois, le fait de se sentir en cage. J’avais 5 ou 6 titres de musique égyptienne, capable de plaire au public occidental. Pas cette musique arabe démodée et orientaliste.

Vous parlez de la façon de représenter la dualité du personnage, aviez-vous des références en tête, comme « Fight Club » ou « Total Recall » par exemple ?

J’ai regardé tous les films qui avaient un lien avec la dualité, pour apprendre. Ensuite, je m’en suis complètement déconnecté. On ne doit pas voir les références. Nous avons notre propre version de la dualité. Les clignements d’œil, les trous de mémoire, la désorientation… Je voulais qu’on soit vraiment dans la peau de quelqu’un qui a un trouble dissociatif de l’identité. La désorientation que ressent le spectateur est celle que Mark et Steven ressentent.

Et comment avez-vous travaillé avec Oscar Isaac sur cette dualité ?

Oscar a regardé mes films et m’a appelé. La première chose qu’il m’a dite, c’est : « Qu’est-ce que tu fiches dans ce projet ? ». Je lui ai dit que pour moi, faire des films intimes n’était pas réservé aux petits budgets. On a discuté et on avait la même vision : « Faisons-en une étude de caractère ». Il s’est passé la même chose avec Ethan… [Hawke, qui joue le vilain] Chaque acteur a été le meilleur avocat de son personnage. On avait tous des idées sur leur apparence, leurs cheveux… Oscar est celui qui a le plus contribué. Il a eu l’idée de l’accent par exemple, qui permet de mieux les distinguer. Sur le tournage, il a oublié toutes les théories dont nous avons parlé, dès qu’il est Mark ou Steven, son comportement change, c’est une personne complètement différente.

May Calamawy incarne Layla El-Faouly. Qu’est-ce que cela représente pour vous qu’une actrice égypto-palestinienne ait un rôle aussi important dans une série Marvel ?

Il était très important pour moi que tous les rôles égyptiens soient joués par des acteurs égyptiens. J’ai pensé à May dès que j’ai lu le scénario. Je l’ai même appelé pour lui demander si elle était libre pour le tournage avant qu’elle ne soit choisie, j’avais le sentiment qu’elle l’aurait. May est très impliquée. Je pense qu’elle va devenir une énorme star après la série. Elle l’est déjà pour moi. Maintenant, le monde va la connaître. Ce n’est pas la dernière fois que vous verrez May !

Qu’est-ce que votre sensibilité et votre culture égyptienne ont permis d’éviter comme écueils dans la représentation de l’Egypte ?

Deux ou trois choses. Tout d’abord, de montrer l’Egypte comme elle est. J’ai pu montrer l’Egypte urbaine. Alors que Le Caire est l’une des plus grandes villes du monde, on la montre toujours avec une pyramide dans le désert ! Ensuite, nous avons un personnage féminin fort, comme dans tous mes films. Les femmes égyptiennes ne sont pas comme vous le pensez. Même si c’est difficile pour elles, elles sont fortes et ne sont pas soumises. La personne la plus forte dans mon foyer est ma mère. Enfin, j’ai eu l’occasion de montrer la vivacité et l’humour égyptien. Je voulais vraiment partager cela avec le monde. C’est un petit pas dans la bonne direction pour montrer l’Egypte aussi réelle que possible. J’espère que la prochaine fois, nous tournerons en Egypte et que je pourrai montrer encore plus de choses sur la culture et le peuple égyptien.

« Moon Knight » est la dernière apparition à l’écran de l’acteur Gaspard Ulliel, décédé en janvier 2022 d’un accident de ski, comment s’est passée la collaboration avec lui ?

C’est toujours aussi surréaliste de parler de lui au passé. Ça n’a pas de sens ! On s’est rencontrés en 2011 lors de la première française du film Les Femmes du bus 678 au Festival International de Cinéma Méditerranéen à Montpellier. Il a assisté à la projection, il a adoré et on a discuté. Quand j’ai su que j’étais pris pour Moon Knight, j’ai tout de suite pensé à lui pour ce rôle. Nous l’avons contacté. J’ai toujours pensé qu’il avait tout ce dont Hollywood a besoin. Il aurait pu être une star d’Hollywood. Il avait le physique, le talent… Je pensais que la série pourrait être une étape importante pour lui. Il est arrivé sur le plateau très humblement, comme si c’était son tout premier jour de tournage, alors que je sais à quel point il est important en France. J’ai aimé ses questions et travaillé avec lui. Il a fait un excellent travail. Je lui ai dit à la fin qu’une fois que la série serait sortie, même si le rôle est petit, Marvel et les fans de Marvel auraient envie de le revoir. Il va vivre avec nous pour toujours grâce à ses films, et je suis heureux d’avoir fait partie d’une toute petite partie de son héritage.