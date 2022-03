L’histoire de quatre amis inséparables qui traversent des aventures extraordinaires ! Parallèles, fiction créée par Quoc Dang Tran et première série fantastique française de Disney+, met en scène quatre personnages, Samuel (Thomas Chomel, l’une des stars de Clem), son frère, Victor (Maxime Bergeron/Jules Houplain), son meilleur ami Bilal (Timoté Rigault/Omar Mabrouk) et Romane (Victoria Eber/Jade Pedri), le béguin de Samuel.

Alors qu’ils célèbrent l’anniversaire de Bilal, trois d’entre eux disparaissent mystérieusement. Ils réapparaîtront dans la série à différents moments de leurs vies ou dans des dimensions parallèles. Seul Samuel reste à l’époque actuelle, tandis que passé, présent, futur et multivers se mélangent et se confondent.

Séries, films, clips et théâtre, Jade Pedri n’en est pas à son coup d’essai ! On l’a aperçue sur le petit écran dans Skam, Plan B, Capitaine Marleau, Marjorie, Section de recherches, Innocente, La Stagiaire, Alex Hugo ou Ils étaient dix. Elle fait ses premiers pas au cinéma en 2019 dans le biopic de Sylvie Verheyde, Madame Claude, et enchaîne en 2020 avec Arthur Malediction de Barthelemy Grossmann. Dans Parallèles, elle incarne Romane, la seule fille de la bande d’amis.

