Des fictions événements et de nombreuses stars son tapis rose ! La saison 5 de CanneSeries, qui se tiendra du 1er au 6 avril en ligne et sur la Côte d’Azur, a dévoilé ce jeudi la composition du jury de la compétition format long. La showrunneuse Fanny Herrero, créatrice de Dix pour cent et de Drôle, succède à Nikolaj Coster-Waldau, la star de Game of Thrones, en tant que présidente du jury long format.

Aux côtés de la scénariste française, l’actrice française Anne Marivin, vue dernièrement dans la série Rebecca, l’acteur, producteur et scénariste américano-islandais, Olafur Darri Olafsson, aperçu dans True Detective et Cursed : La Rebelle, compositeur britannique Daniel Pemberton, à qui l’on doit la musique de Dark Crystal : Le Temps de la résistance ou encore Occupation, l’acteur américain Denis O’Hare, principalement connu pour avoir incarné de multiples personnages dans la série d’anthologie horrifique American Horror Story, et l’acteur français Sami Outalbali, révélé dans la série OCS Les Grands et vu récemment dans le rôle de Rahim dans le succès mondial Sex Education.

Ce jury devra déterminer quelle est la meilleure série parmi les 10 fictions issues de 9 pays, sélectionnées parmi les 180 séries reçues par le comité de sélection du festival CanneSeries. La composition du jury était la dernière grande annonce attendue par les sériephiles avant le coup d’envoi du festival, qui doit démarrer le 1er avril.